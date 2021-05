DEJAN RADONJIĆ POSLE VEČERAŠNJE POBEDE: Pokazali smo karakter u završnici!

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je njegova ekipa u završnici večerašnjeg meča protiv Budućnosti pokazala karakter i dobrom igrom na obe strane terena stigla na korak od titule u ABA ligi.

"U plej-ofu je najvažnija pobeda... Odigrali smo sjajno u prvih 20 minuta, napadački smo bili verovatno i najbolji ove sezone, a držali smo i solidnu odbranu", rekao je Radonjić posle utakmice.

"Medjutim, jedna izuzetno slaba treća četvrtina, napadačka konfuzija, odbrambeno ne onako kako treba... I Budućnost je to vešto iskoristila. Stigla nas je, napravila prednost i početkom četvrte četvrtine izgledalo je da to ide u drugačijem pravcu", dodao je on.

foto: Starsportphoto

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Budućnosti sa 85:79 i tako poveli sa 2:0 u finalu plej-ofa ABA lige.

Zvezda je u prvom poluvremenu imala prednost od 20 poena, Budućnost je u trećoj četvrtini preokrenula rezultat i stigla do plus devet, ali su se crveno-beli bolje snašli u neizvesnoj završnici.

"Pokazali smo dobar karakter na kraju i dobrom igrom u završnici na obe strane terena došli do pobede", rekao je Radonjić.

Treća utakmica finalne serije igra u subotu u Podgorici.

"Sada je najbitnije da napravimo analizu oba ova meča. Sutra ćemo malo da se odmorimo, pa ćemo onda pričamo o onome što nas čeka u Podgorici", rekao je Radonjić.

Beta