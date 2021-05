DEJAN MILOJEVIĆ POSLE TEŠKOG PORAZA U PIONIRU: Nismo imali hrabrosti da pobedimo!

Trener košarkaša Budućnosti Dejan Milojević rekao je da njegova ekipa nije imala hrabrosti da pobedi Crvenu zvezdu u večerašnjem meču i dodao da podgorički tim čeka jako težak zadatak u nastavku finalne serije ABA lige.

"Nismo bili dovoljno hrabri da završimo ovu utakmicu. Uspeli smo da se vratimo iz velikog minusa, da okrenemo, psihologija je bila na našoj strani i onda smo stali. Krenuli smo da čuvamo rezultat, izgubili smo jako bitne lopte, prelako... Zvezda se vratila", rekao je Milojević.

"Na kraju je Dobrić pogodio jako bitnu trojku gde je sve preveo na stranu Zvezde. Mi smo izgubili loptu u napadu i to je to. Čestitam Zvezdi. Kažem, nismo imali hrabrosti da ovo dobijemo danas", dodao je on.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Budućnosti sa 85:79 i tako poveli sa 2:0 u finalu plej-ofa ABA lige.

Zvezda je u prvom poluvremenu imala prednost od 20 poena, ali je Budućnost u trećoj četvrtini preokrenula rezultat i stigla do plus devet. Medjutim, u neizvesnoj završnici bolje su se snašli crveno-beli.

Finalna serija se sada seli u Podgoricu, a treći meč je na programu u subotu.

"U teškoj smo situaciji. Treba da ih dobijemo tri puta što je jako teško", rekao je Milojević.

