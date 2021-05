SAD ČEKAJU PARTIZAN: Mega bolja od Vojvodine plasman u polufinale plej-ofa!

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su u utakmici koja je odigrana bez prisustva publike u maloj dvorani Sportskog centra Spens, imali ključnu seriju 2:15 sredinom druge četvrtine kada su stigli do ubedljive prednosti posle koje trijumf Mege do kraja meča nije dolazio u pitanje.

Najefikasniji u redovima Mege su bili Filip Petrušev sa 21 poenom i Malkolm Kazalon sa 19. U ekipi Vojvodine se istakao Dušan Beslać sa 20 poena

Mega će se u polufinalu sastati sa boljim iz serije Partizan NIS – Mladost. Polufinale će se igrati na dve pobede po sledećem rasporedu:

1. utakmica polufinala plej-ofa: 1. jun u 20:30, hala Mega Factory 2. utakmica polufinala plej-ofa: 3. jun u 19:00 na terenu protivnika Mege eventualna 3. utakmica polufinala plej-ofa: 5. jun u 17:00, hala Mega Factory

Mega je započela meč sa sledećom petorkom: Tepić, Cerovina, Momirov, Simonović, Petrušev. Dobar početak Mege koja posle tri i po minuta vodi 2:10 uz trojke Cerovine i Petruševa. Domaća ekipa uspeva da uhvati priključak i da priđe na četiri poena zaostatka, 10:14. Simonović pogađa pod faulom, a posle trojki Milosavljevića i Kazalona Mega stiže po prvi put do dvocifrene prednosti, 14:24, a rezultat posle prve četvrtine je 18:26.

Sjajno „alejup“ zakucavanje Matkovića na početku druge četvrtine i uz polaganje Kazalona pod faulom Mega stiže do plus 13. Vojvodina uzvraća sa dve trojke Gaćeše posle kojih je trener Mege zatražio tajm-aut. Mega odmah uzvraća trojkom Milosavljevića i poenima Petruševa koji je ispravio promašaj saigrača. Trojka Tepića i zakucavanje Petruševa u kontri donose Megi plus 15, 28:43 na pet minuta do kraja druge četvrtine. Ni tu Mega nije stala pošto je posle trojke Cerovine i poena Petruševa sa linije slobodnih bacanja zaokružila seriju 2:15 za vođstvo 28:48. a na odmor na poluvremenu se otišlo sa 35:53.

Prišla je domaca ekipa na 13 poena razlike početkom treće, ali Kazalon pogađa skok-šut a Simonović trojku za 40:58. Petrušev i Kazalon održavaju prednost Mege koja ide i do 23 poena. Novak pogađa trojku iz ugla a potom i slobodna bacanja, ali u finišu Vojvodina uspeva da smanji na 15 poena razlike 62:77 pred poslednju četvrtinu.

Prišla je Vojvodina na 11 razlike posle čega Cerovina i Novak pogađaju trojke i odbijaju napad domaće ekipe. Kontrolisala je Mega igru do samog finiša utakmice kada je Vojvodina kaznila seriju grešaka igrača Mege i prišla na 87:95, ali pobeda izabranika Vladimira Jovanovića nije došla u pitanje, što je bio i konačan rezultat meča.

Na konferenciji za medije posle utakmice prvo je govorio plej Mege Jovan Novak koji je istakao da je njegova ekipa ozbiljno shvatila meč sa Vojvodinom:

– Čestitao bih Vojvodini na odličnoj sezoni. Ostvarili su veliki uspeh plasmanom u ABA 2 ligu, a i sada su odigrali dva dobra meča. Mi smo ih shvatili veoma ozbiljno, odigrali smo agresivno, iako meč nismo završili onako kako smo želeli, čemu je donekle doprinela i mladost ekipe. Ali, idemo dalje, imamo par dana se spremimo i da pokušamo odigramo što je moguće bolje u polufinalu.

Trener Mege Vladimir Jovanović je izjavio da će ekipa pokušati da se regeneriše i spremi za polufinale:

– Čestitao bih Vojvodini na dobroj sezoni i ove dve utakmice u kojima su pružili dostojan otpor. Mi smo zaista ove utakmice veoma ozbiljno shvatili, jer je reč je o četvrtfinalu plej-ofa, ali i zbog činjenice da Vojvodina ima kvalitet i svaki vid opuštanja ume da kazni, kao što se to i pokazalo na kraju utakmice. Čestitao bih i treneru Miroslavu Nikoliću na odrađenom poslu ove sezone. Vojvodina mi se kao ekipa jako sviđa, jer je sastavljena od domaćih igrača, mladi su, neke sam i trenirao kroz reprezentativne slelekcije, ali imaju i iskustvo. Čestitao bih i mojim igračima, jer su ozbiljno shvatili ove utakmice. Pokazalo se da bez maksimalnog intenziteta svaka ekipa ima svoju šansu. Predstoji nam par dana odmora, pokušaćemo da se regenerišemo i spremimo za polufinale.

Na pitanje novinara koji su ciljevi Mege u Superligi Srbije, Jovanović je odgovorio:

– Imamo najviše ciljeve, iako se stalno provlači priča o afirmaciji igrača. To sigurno jeste jedan od ciljeva, ali mi smo celu ABA ligu, a i sada u Superligi, igrali i igraćemo maksimalno takmičarski. Želimo svaku utakmicu da dobijemo, da doguramo što dalje možemo. Ne pitamo se samo mi, pitaju se i protivnici, ali ko kod da nam dođe za rivala, mislim da smo spremni. Potrudićemo se da izvučemo maksimum iz ovih momaka, izjavio je trener Mege.

