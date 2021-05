JOKIĆEV PRELOMNI TRENUTAK: Ne igra mi se košarka više!

U dokumentarnoj seriji "Čovek koji pravi razliku", koja se emituje na RTS, jedna epizoda bila je posvećena Nikoli Jokiću. A on je u njoj obelodanio mnoge stvari o kojima se do sada nije znalo.

Jedna od nih jeste i da je hteo da prekine sa košarkaškom karijerom jer se nije video u ulozi profesionalca. Njegov tadašnji trener u Megi Dejan Milojević je čak otkrio da mu je Nikola jednom rekao da mu se košarka više ne igra jer mu je devojka, a sadašnja supruga Natalija, otišla u Ameriku da studira.

- Volim da igram, ali ne volim da treniram. Ko voli da trenira, pa niko...Hteo sam da prestanem, da se vratim, pa su svi sa mnom razgovarali. Bio sam mlad tada, imao sam i brata pored sebe, ali opet nisam hteo da prihvatim ulogu sportiste profesionalca. Jer ako želiš da budeš to, ogromna su odricanja - izjavio je Nikola i objasnio:

- Bilo je tada vreme osamnaestih rođendana, žurki. A žurka se svodi na to da odeš kod nekog u stan i popijete. Tako da sam to propustio i to mi je najžalije od svega, ali eto...

- Kad sa došao u Ameriku, to je bio vrh, idem tamo da pokažem šta mogu. I tad je počelo moje menjanje... Dolazim na prvi trening, oni svi zakucavaju, lete, brzi... Rekoh sebi, bokte, gde sam ja došao, možda bolje da se vratim kući. Valjda sam se uplašio... A onda sam shvatio da imam vremena da naučim, da ojačam, da budem brži i da im pokažem. U tom trenutku sam video da ja mogu nešto da uradim što oni ne mogu - dodao je Jokić.

