BURAN KRAJ KOŠARKAŠKOG PRVENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE: Žestoke reakcije iz tabora Igokee, Borca i Sparsa

Prvenstvo BiH za košarkaše trebalo se završiti ovog vikenda utakmicama završnog turnira, ali ranije je pet od šest članova Lige za prvaka poslalo dopis Košarkaškom savezu BiH da prihvataju postojeće stanje na tabeli te da se shodno tome odredi prvak i putnici u ABA ligu.

Takvog mišljenja nisu bili u Širokom pa su umesto Igokee prijavili organizaciju završnog turnira, a kako je i ranije najavljeno, Sparsi, Borac i Igokea se nisu pojavili na ovom turniru i titula je samim tim i bez ikakve igre dodeljena Širokom.

"Šta normalan čovek može reći na ovakvu situaciju. Ne znam ko je jadniji ispao, da li generalni sekretar, da li komesar lige, ili Široki koji je na ovaj način uzeo sebi za pravo da primi medalje i pehare. To dovoljno govori u kakvoj bednoj i jadnoj državi živimo. Ovo je samo vid rasula u kojem se zemlja nalazi počev od sporta pa do svih ostalih oblasti. Trenutno se nalazim u Skoplju i zbog svega ovog ne poštujem Bosnu i Hercegovinu, poštujem samo Republiku Srpsku i Severnu Makedoniju čiji sam selektor", rekao je ogorčeni Bajić za srpskainfo.com.

Za Široki je ovo 11. titula prvaka BiH u istoriji, a poslednju su osvojili 2019. godine kada su u finalu bili bolji od Sparsa.

Iz Košarkaškog saveza BiH su najavili kazne za "klubove-buntovnike".

Kako ATV prenosi, Čolan je bez znanja Mirze Teletovića, predsednika KS BiH i bez saglasnosti članova Upravnog odbora "organizovao" završni turnir u Širokom Brijegu iako su, dan ranije, iz Igokee, Borca i Sparsa jasno poručili da se neće pojaviti u "Pecari".

"Tražićemo poništenje odluke da se titula dodieli ekipi Širokog Brijega i smenu generalnog sekretara Amera Čolana, ali i svih koji su ga podržali. Čolan je glavni krivac za skandal koji se desio i vreme je da se njegovoj samovolji, koja traje već duži period, stane u kraj. Od košarke je napravio cirkus. Ponovo je pokazao da nema poštovanja prema klubovima, ali ni prema predsedniku KS BiH i članovima Upravnog odbora KS BiH. On je na svoju ruku napravio čitavu ujdurmu u Širokom Brijegu. Nije obavestio nikoga. Ni predsednika KS BiH, ni članove Upravnog odbora KS BiH. Napravio je skandal koji, do sada, nije viđen na ovdašnjim terenima i o tome sada bruji region. To dovoljno govori o njegovim interesima za košarku u BiH. Do sada je pokazivao samovolju, a od juče i veliki bezobrazluk" poručio je Vuk Radivojević, sportski direktor KK Igokea.