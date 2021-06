SAD SVI HOĆE SA NJIM NA BASKET: 10 godina od čuvenog statusa Nikola Jokić je postao simbol košarke i MVP NBA (VIDEO)

Toga dana na društvenim mrežama objavio je čuveni status sa pitanjem:

- Oće neko na basket?

foto: Printscreen

Deset godina kasnije srpski košarkaški reprezentativac je jedan od najboljih košarkaša planete. Načinom razmiljanja i poimanja sporta kojim se bavi, menja košarku iz večeri u veče. Nikola Jokić je danas simbol ove igre i najkorisniji igrač NBA lige.

I svi hoće sa njim na basket!

A sve se proemenilo kada je umesto u Barseloni, završio u Denveru.

- Kad sam došao u Ameriku, video sam da mogu da im ponudim tu neku raznovrsnost. Nisam najbolji u tome, nisam najbolji u tome, nisam najbolji u tome, ali mogu to, to, to, mogu svašta da uradim. Mi iz bivše Juge znamo da igramo, imamo tu neku lucidnost, to nešto malo… To nešto je jako malo, ali to malo je jako puno, ako znate na šta mislim.

Osvrnuo se Jokić i na to što je oduvek imao višak kilograma.

- Bio sam debeljuca do prošle godine. Voleo sam svašta da jedem i nisam ništa odbijao. Jeo sve kolače, paprikaš, žuta supa sa malo više masti. I taj neki period sam naučio nešto. Pred svaku utakmicu pojedem nešto što ne bih trebao. Da li komadić pice, kokice nešto samo da je nezdravo. Protiv uroka.

Kurir sport