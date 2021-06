ZBOG NJEGA JE JOKIĆ BUDIO MAMU U POLA NOĆI: Ovo je HVATAČ SNOVA! Džoker je majstor basketa, a konj je svetski prvak u OVOME!

Odavno je poznato da je prilikom potpisivanja ugovora sa Denverom, zvao mamu i rekao: "Možemo kupit' konja!", a ekipa Kurira zavirila je sada u porodičnu ergelu u Somboru.

- Ovo je Nikolin prvi konj. Dream catcher (Hvatač snova) i on je svetski prvak u jedenju jabuka. On je naša ljubav, ima osam godina, uživa trka se i jede jabuke - kaže Stevan Lazar, koji se brine o konjima u ergeli Jokića.

On kaže, da ima sedam konja

- Meni i Vladi Pribiću je to dovoljno da imamo dovoljno vremena da konji budu namireni, da dobro jedu i dobro spavaju.

Lazar kaže da Jokić ovde redovno provodi vreme.

- Nikola dođe ujutru oko 6, 7 i tu je do 7, 8 uveče. Pričamo o konjima. To je normalno, on je ovde odrastao. Zna da uđe u štalu da očisti boks i kako kaže da odmori mozak. Njem to nije ništa strano.

Svi članovi porodice redovno se druže sa konjima.

- Dolaze svi, otac, majka braća, mi smo celina. Dođe i Nata, ona je super. Mi smo ovde takvi, sve polako, kao i ovaj konj. Dragiša (tako mu tepaju, prim, aut), on nigde ne žuri, alp ima 15 jabuka poješće 15 ali polako. Nigde ne žuri - kaže Steva i otkriva da je konj ime dobio kada se oždrebio i da ne zna ko mu je dao baš to ime.

Kurir sport