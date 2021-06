LEGENDA OSULA PALJBU: Nikada ne bih zvao igrače koji su odbili da igraju za svoju zemlju!

Legendarni košarkaš Partizana Goran Grbović prokomentarisao je odluku najboljeg igrača NBA lige Nikole Jokića da ovog leta ne igra za reprezentaciju Srbije.

Grbović je istakao da može da razume centra Denvera, ali ne opravdava njegov postupak.

"Igranje u NBA je profesionalizam, ali reprezentacija je nešto drugo. Zbog igara u reprezentaciji te zovu Srbinom. Zato kažem, mogu da razumem, ali ne mogu da opravdam Jokića. Sport je neka vrsta zamene za rat. Ratovi su se prekidali zbog Olimpijskih igrača", kaže Grbović za "Blic" i oštro dodaje:

"Ja da sam selektor nikada u reprezentaciju ne bih zvao igrače koji su odbili da igraju za svoju zemlju!"

Grbović ističe da nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, ali da na neki način razume Jokića jer je od avgusta odigrao 109 utakmica.

"Ako neko predstavlja Srbiju na najbolji mogući način, onda je to Jokić jer je MVP, odnosno najbolji igrač u NBA. On je najbolji igrač na svetu u konkurenciji tolikih Amerikanaca. Možete zamisliti koliko je morao truda da uloži da bi stigao do te titule. Zato ga i ne treba osuđivati i napadati što je odlučio da ne igra na Olimpijskim igrama. Ali, problem je što se ta odluka reflektovala na mlađe igrače pa su tako i Aleksej Pokuševski i Alen Smailagić odbili reprezentaciju", kaže bivši as.

Bivši košarkaš ne može da razume mlade igrače koji nastupaju za Oklahomu i Golden Stejt.

"Ja samo postavljam koji su to njihovi razlozi da odbiju reprezentaciju? Pa oni su tek zakoračili u NBA, nisu postigli ni dva odsto onoga što je Jokić uradio, a neće da igraju za svoju zemlju", zaključio je Grbović.

Kurir sport/Blic