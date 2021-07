UZDRMAO KOŠARKAŠKU SRBIJU, PA SE OGLASIO IZ BRUKLINA: Panter objasnio zašto je prihvatio ponudu Partizana! VIDEO

Američki košarkaš Kevin Panter prokomentarisao je svoj dolazak u Partizan.

"Ovo je novi izazov. Ovo je kao novi početak. To me mnogo motiviše. Trener Obradović i ja smo pričali. Pričao sam sa trenerom Obradovićem, on me je naterao da verujem u njegov plan i viziju. To je ono što svaki igrač voli da čuje, da postoji plan da se osvajaju trofeji. Razmišljamo na isti način, na istoj smo strani zbog toga", rekao je Kevin Panter iz Bruklina za TV Partizan.

Panter je prvo pojačanje crno-belih za narednu sezonu. Ovaj sjajni šuter potpisao je dvogodišnji ugovor sa beogradskim klubom.

Prošle sezone Panter je sa velikim uspehom nastupao sa Armani iz Milana. Bio je jedan od najboljih igrača učesnika Fajnal fora Evrolige, a na 36 mečeva u najelitnijem evropskom takmičenju prosečno je beležio 14,3 poena.

Kurir sport