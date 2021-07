IGRALA ZA SRBIJU 3 MESECA POSLE POROĐAJA, A ON UMORAN: Srpska heroina Jelena Bruks o Jokićevoj odluci da ne igra za reprezentaciju

MVP NBA lige je šokirao košarkašku javnost u Srbiji kada je sredinom juna saopštio da nije u mogućnosti da igra za reprezentaciju.

"Na moju veliku žalost, ovo je trenutak kada moram da saopštim da i pored ogromne želje, nisam u mogućnosti da nastupam za reprezentaciju. Jednostavno, stanje mog tela iziskuje duže odsustvo sa terena radi oporavka. To je stav i sugestija kluba i jedna neminovnost koju moram da prihvatim. Ubeđen sam da momci i bez mene imaju kvalitet da naprave rezultat koji će nam svima doneti mnogo radosti", poručio je Jokić.

Nažalost, momci nisu uspeli da nam donesu radost.

U finalu kvalifikacionog turnira u Begoradu Srbija je doživela bolan poraz od reprezentacije Italije (102:95) i tako ostala bez plasmana na Olimpijske igre u Tokiju.

Nakon ovog bolnog udarca Jokić se ponovo našao na udaru nezadovljnih navijača, jer za razliku od Luke Dončića, koji je svoju Sloveniju prvi put u istoriji odveo na Olimpijske igre, srpski as nije želeo da se žrtvuje za svoju reprezentaciju.

Dok su kritikovali odluku Jokića, mnogi su isticali da bi košarkaš Denvera trebalo da se ugleda na kapitenku naše reprezentacije Jelenu Bruks.

Jelena je 2019. godine predvodila reprezentaciju na Evropskom prvenstvu, samo tri meseca posle porođaja.

Naime, u sredinom marta 2019. postala je ponosna mama zdravog i lepog dečaka, Matea Bruksa, a već u junu branila je boje Srbije na Evrobasketu koji je organizovan u našoj zemlji.

Ipak, Jelena ima razumevanja za Jokića i smatra da ljudi ne bi trebalo da ga osuđuju zbog odluke koju je doneo.

"Svako ima svoje razloge..." počela je Jelena.

"On je odigrao fenomenalnu sezonu i sigurno je umoran. Ne treba ga osuđivati, ali je on najbolji igrač u NBA ligi. Sve utakmice je igrao, nijednu nije propustio. On je naš ponos i igraće i za Srbiju kad bude mogao", kaže za "Informer" zlatna srpska košarkašica.

Za razliku od svoji kolega, košarkašice Srbije su izborile svoje mesto na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju. Nažalost, biće to Jelenin oproštaj od dresa reprezentacije.

"Dobar deo svog života sam posvetila reprezentaciji, sva moja leta. Srbiju sam uvek stavljala na prvo mesto, ali sada postoji nešto malo važnije. Imam dete i porodicu, želim da se posvetim njima. Sinu Mateu želimo da podarimo seku ili batu, a možda i oboje" istakla je Jelena.

