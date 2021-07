ZBOG PARTIZANA NISAM MOGAO DA HODAM! Novica Veličković: Došlo je vreme da stavim tačku na karijeru

"Dosta je bilo. Vreme je da stavim tačku na celu karijeru i da se okrenem životu van terena. Moralo je i to jednom da se dogodi", rekao je Veličković u intervjuu Mocart Sportu.

Ranije danas košarkaški klub Partizan saopštio je da je Veličković okončao svoju igračku karijeru.

Veličković (34) je karijeru počeo u Partizanu, za koji je ukupno igrao 10 sezona i jedan je od najvoljenijih igrača medju navijačima tog kluba. On je igrač sa najviše nastupa u istoriji kluba, osvojio je 13 trofeja sa crno-belima, a 2009. godine proglašen je Evroliginom zvezdom u usponu.

"Moje vraćanje u Partizan bilo je na tri meseca. Posle su govorili da svake sezone govorim da je kraj. A ja stvarno nisam znao da li ću moći da nastavim. Da izadjem pred 7.000 ljudi i da svi oni gledaju kako šepam? To boli, ljudi ne shvataju. I onda je bivalo da idem u ekstrem, u neku borbenost zbog koje sutradan ne mogu da hodam. Ali to je bilo jače od mene", dodao je on.

Bivši igrač Reala iz Madrida ocenio je da je uprkos povredama stalno pronalazio novi motiv za nastavak karijere.

"Znam da to nekad nije izgledalo dobro, da su govorili: mator je, vidi ga, ne može. Ali ponosan sam na sebe. Imao sam sedam-osam godina borbe sa nečim što ne možeš da pobediš. Stvarno ne možeš da pobediš. I na to moram da budem ponosan. Pre svega košarkaški. Mislim da sam dao sve što sam imao. Ne znam... Video sam opet osvajanje. Osvojili smo neke kupove... Tri kupa smo osvojili za ovo vreme. Ali... Ali mislim da sam dao sve. Stvarno. Više od ovoga nisam mogao", dodao je Veličković.

Karijeru je počeo u Partizanu 2004. godine, da bi pet godina kasnije prešao u Real Madrid, za koji je igrao do 2012. godine.

Zatim je nastupao za Megu, Brose, Trabzonspor, a za crno-bele je ponovo igrao od 2016. godine.

Beta