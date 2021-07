PREDSEDNIK OKRENUO MUKU NA ŠALU Dođe ŽOC u Partizan: Koliko im je Vučić dao para? Kalinić u Zvezdi: Dao pare svojim Delijama!

Dođe Željko Obradović u Srbiju, u Partizan, ja kažem da sam srećan, a onda krenu napadi: "koliko li im je Vučić dao para". Onda Kalinić dođe u Zvezdu, pa krene priča: "dao Vučić pare svojim Delijama". Damo dva miliona evra Partizanu, pa kažu: "U ova teška vremena za nas, on daje pare". Pa ako su teška, koliko da damo da ne budu teška" kazao je predsednik kroz smeH u gostovanju na "Belami" televiziji

Još jednom se dotakao neuspeha košarkaša Srbije

"Živ sam se pojeo zbog košarke (neuspeh reprezentacije u kvalifikacijama za OI). Mora da dođe do smene generacija, ali to nije do mene".

Kurir sport