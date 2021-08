REPREZENTACIJA JE ZA MENE ODAVNO ZAVRŠENA PRIČA! Željko Obradović nema dilemu: Zvezda i Partizan mogu zajedno u Evroligu!

Njegov dolazak predstavljao je pravu detonaciju, mnogi su bili iznenađeni a jedan od njih je i legendarni trener Partizana Duško Vujošević.

"Dule je onaj ko mogo voli Partizan. Bio mi je i trener, a postali smo kasnije i kolege. Uvek kada se vidimo pričamo o Partizanu. Ne vidim rizik kada radite iz ljubavi i sa čvrstom željom. Rizik je kada neko pomisli da ekipa i ja nismo u stanju da damo maksimum. Na tome ću uvek insistirati. Ne vidim ništa riskantno u tom potezu. Ne gledam u prošlost i ovo neki novi početak za mene", rekao je Obradović u intervjuu za "BHbasket"

Obradović smatra da Beograd ima potencijal za dva kluba u Evroligi.

" Radujem se gostovanjima u ABA ligi, ekstra je to motivacija za mene i da vidim drage prijatelje. Pričamo o tome u klubu i vraćamo se u dane kada smo igrali najjaču ligu u Evropi. ABA liga je cilj jer se uz Evrokup dolazi do Evrolige. Mora Evroliga da prepozna kvalitet koji odavde dolazi. Beograd ima potencijal za dva predstavnika, Zvezdu i Partizan. Naravno, i drugi timovi iz ABA lige imaju pravo to. Bio bih srećan da više klubova sa ovih prostora igra Evroligu", objasnio je ŽOC i dodao:

"Kada govorimo o Evroligi pričamo o 11 klubova koji odlučuju o svemu, kome da se dodeli licenca i druge aktivnosti. Nadam se da će se i to promeniti. Da se sem ekonomskog aspekta gleda i sportski aspekt, jasno je da je to najbolje takmičenje. Evroliga želi kontkinuinet klubova, a ne da budu godinu - dve i da nestanu, kao što je bio slučaj."

Još jednom je potvrdio da je za njega reprezentacija završena priča

"Imao sam ponude da vodim mnogo reprezentacija. Svima sa odgovarao da sebe ne vidim na klupi drugih reprezetacija osim svoje zemlje. Ta priča je za mene završena 2005. godine", zaključio je trofejni trener.

