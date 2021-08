DULE O KUMU, KOKAINU I BANANAMA! Političari i tviteraši koji misle da je Budo kriv neka čitaju Marka Miljanova

Poznati strateg je siguran da Krstović nije imao nikakve veze sa švercom 1,4 tone kokaina.

„Svako ko zna tog čoveka i tu familiju zna da on nema nikakve veze sa trgovinom ni grama, a kamoli tone kokaina. Zbog toga ove političare i tviteraše upućujem da pre nego optuže nevinog čoveka pročitaju „Primjere čojstva i junaštva“ Marka Miljanova. Više od 30 godina se bavi trgovinom banana. Počeo je sa 15 godina spavajući po pijacama, tako da nije imao nikave potrebe da švercuje drogu. Jasno mi je da se radi o, po njega, sticaju loših okolnosti. Taj tovar je praćen, za njega se znalo, propušten, pa je očigledno stvarni vlasnik tog tovara bio o tome obavešten i nije skinuo pošiljku tamo gde je to trebalo, već je pustio da dođe do magacina. Čudno je da policija koja je odmah ušla u magacin nije pratila šta će dalje biti sa tim tovarom. Trebali su da vide da li bi familija Krstović rasturala taj kokain ili bi prijavili prtljag koji nisu naručili“, objasnio je Vujošević svoje viđenje za podgorički „Dan„.

Pojasnio je da smatra da je to uspeh nove vlasti što je zaplenjena toliko količina kokaina.

„Ali se uspehom ne može smatrati ako se ne otkrije stvarni naručilac tog tovara. Svako ko malo bolje zna situaciju u Crnoj Gori zna da Budo Krstović ne može da bude taj koji je učestvovao u toj vrsti kriminala. Zna se četiri, pet adresa otprilike koje mogu da budu u toj poziciji i koje mogu da naruče, dopreme i pripreme da taj kokain bude neotkriven, a to treba da otkriju za to nadležne institucije. Jasno je i meni da u ovom spletu okolnosti Krstovići moraju da dokažu nevinost i dokazaće je, ali je nedopustivo da političari vrše pritisak na istražni postupak, istražnog sudiju da bi dobili političke poene pre nego što je posao do kraja završen“, kazao je Vujošević.

Kurir sport