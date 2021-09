GORAN GRBOVIĆ ISKRENO: Žoc dosta rizikuje, a to rade samo najveći! VIDEO

Ko će biti selektor košarkaške reprezentacije Srbije? To je jedno od gorućih pitanja u prethodnih nekoliko dana, a legendarni košarkaš, Goran Grbović ima rešenje.

Pošto se Igor Kokoškov i njegovi izabranici nisu kvalifikovali na Olimpijske igre u Tokiju, bilo je jasno da mora nešto da se menja. Kao po pravilu, prvi na “tapet“ dolazi selektor, a već dva meseca u srpskim medijima se moglo pročitati samo jedno ime - Svetislav Pešić!

Trofejni trener, koji je pre 20 godina sa neverovatnim uspehom vodio nacionalni tim, više puta je demantovao da će se ponovo prihvatiti odgovorne funkcije.

Međutim, deluje kao da veliki deo košarkaške javnosti u Srbiji ima želju da ponovo vidi majstora na delu.

Takvo mišljenje deli i legenda Partizana, ujedno i srpske i jugoslovenske košarke, Goran Grbović.

Imali smo čast da u novoj epizodi Meridianovog podkasta Sport fokus, ugostimo nekada sjajnog košarkaša, koji nije imao dilemu kada je u pitanju klupa Srbije.

– Napravili smo ozbiljno minsko polje u srpskoj košarci. Svetislav Pešić bi bio idealno rešenje – počeo je Goran Grbović razgovor za Meridian Sport.

– O Pešiću ne treba trošiti reči. Jedan je od očeva, ne samo srpske, već i evropske košarke – dodao je Grbović.

foto: KK Partizan

Zbog čega je Svetislav Pešić pravo rešenje?

– Kada se ozbiljno analizira celokupna situacija, srpska košarka godinama tavori. U sve to se ubrajaju neodazivanja, nedisciplina, nerad… Svetislav Pešić bi, pre svega kao čovek, pa onda i kao trener bio jedno “lekovito“ rešenje za naš sport – naglasila je legenda Partizana, pa potom nastavila:

Zbog čega je klut reprezentacije, o kome se stalno toliko priča, u ozbiljnoj krizi u poslednjih nekoliko godina?

– Otkazivanje igranja za reprezentaciju je postalo hronično kod nas. Klinci koji treba da budu deo te priče, nemaju osećaj pripadnosti timu i zemlji za koji igraju. Oni imaju osećaj pripadnosti samo svom menadžeru. Bio sam svedok toga da neki menadžeri drže sastanke neposredno pred treninge kadetske i juniorske selekcije… To je zaista strašno – istakao je Grbović.

Kada je reč o otakzivanju igranja za reprezentaciju, nije moglo da prođe bez odluke Nikole Jokića da ne igra ovo leto za nacionalni tim.

– Što se tiče Nikole Jokića, lično mu ništa ne zameram. Savez i cela organizaciju su morali da ga zaštite. Kako? Tako što će se napraviti analiza koliko je on fizički spreman da pomogne reprezentaciji, i ako se proceni da nije na 100%, nije trebalo ni da ga pozovu - dodao je Goran Grbović.

foto: KK Partizan

Koliko veliki problem predstavlja to što se nismo kvalifikovali na Olimpijske igre u Tokiju?

– Žao mi je što je izostala analiza, nakon debakla, i ne odlaska na Olimpijske igre. Mada, bolje što nismo otišli u Tokio. Reprezentaciju Srbije bi tamo “pregazio“ ko god bi stigao. Ovo je jako bitan trenutak za srpsku košarku, vreme je za reset – iskren je bio Grbović.

Šta trenutno najviše nedostaje srpskoj košarci, pored sistemskog rada?

– Fale nam igrači koji rizikuju. Jednostavno nemamo takvog košarkaša trenunto. Možemo da napravimo paralelu sa dolaskom Žljeka Obradovića u Partizan. On rizikuje, ali on već ima najveće ambicije da svoj tim vrati u Evroligu. To je rizik koji preuzimaju samo najveći.

Željko Obradović se nakon dužeg vremenskog perioda konačno vratio u srpsku košarku, da li je to pokazatelj da je napravljen korak napred?

– Sigurno da jeste! Željko Obradović, kao i Dejan Radonjić donosi stabilnost. Oni su najveća pojačanja Partizana i Crvene zvezde. Način na koji oni preuzimaju odgovornost i sistem rada koji sprovode je ono što je neophodno srpskoj košarci. Njih dvojica imaju različite stilove, ali je rezultat na kraju veoma sličan, i vodi ka uspehu – zaključio je Goran Grbović.

Kurir sport / Meridijan sport