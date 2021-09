TO JE AMERIČKO SR**E, NIŠTA NIJE ISTINA Duda je posle mnogo godina otkrio pravu istinu o sukobu Divca i Dražena!

Proslavljeni selektor reprezentacije Jugoslavije i Srbije i jedan od najboljih trenera u istoriji svetske košarke Dušan Duda Ivković preminuo je danas u Beogradu u 78. godini.

Legendarni srpski trener se nedavno prisetio perioda dok je vodio reprezentaciju Jugoslavije, ali i još nekih detalja iz svoje bogate karijere.

"U Jugoslaviji smo imali velike talente. Dražen Petrović je bio verovatno najveći radnik od svih u timu. Pet godina sam sarađivao sa njim. Radio je naporno. Tada nam je bilj bio da vidimo gde smo u odnosu na Sovjetski Savez u Evropi. Kada je izašla ova generacija sa Petovićem, Divcem, Paspaljem, Rađom, Vrankovićem, Kukočom i ostalim momcima, svi su govorili da neće nikad biti kao generacija Dalipagića i Kićanovića", rekao je Ivković za grčki "Sport24".

"Sećam se da smo u finalu u Rimu, tokom zagrevanja, razmišljali samo o odluci Slovenije da se otcepi. Zbog toga je izostavljen Jure Zdovc. Rekao mi je: ’Treneru, šta da radim? Ako budem igra za reprezentaciju, zvaće me izdajnikom u Sloveniji.’ Rekao sam: ’Prepusti to meni’". Govorimo o timu u kojem niko nikada nije rekao: ’Ti si iz Hrvatske, ti iz Srbije, ti iz Crne Gore’. Mnogo su se voleli. Paspalj i Kukoč su igrali na istoj pozciji, a tu su bili i Divac i Rađa. Svako od njih je nekad morao na klupu kako bi drugi mogao da igra. Kad bi jedan od njih izašao, zagrlili bi se i poljubili".

Bogati trenersku karijeru mogao je da kruniše odlaskom u najjaču ligu sveta.

"Imao sam prvi sastanak u Nici sa CSKA. Istovremeno sam dobio ponudu Denvera, otišao sam u Njujork, razgovarao sa Kikijem Vandevegeom, tadašnjim generalnim menadžerom Nagetsa, a onda smo zajedno sa mojim agentom i još trojicom skauta otišli na ručak. Celu noć, dok smo jeli, su mi postavljali pitanja. Na kraju mi je agent Bil Dafi rekao ‘Spremi se da potpišeš ugovor ujutru", rekao je Duda i potom dodao:

"Dogovorili smo uslove ugovora, ujedno i moju ulogu. Dogovorili smo se da ću tokom prve godine biti savetnik, odnosno učiti o NBA, a potom da ću poptisati dvogodišnji ugovor. Sledećeg jutra bili smo na kafi i rečeno mi je da su vlasnici na odmoru i da ne može ništa da se završi. Pitali su me da budem strpljiv nekoliko dana, na šta sam im odgovorio da za dve nedelje imam sastanak sa CSKA. Vremenom su prolazili dani i potpisao sam za CSKA", otkrio je Ivković.

ISTINA O SUKOBU DIVCA I DRAŽENA

Duda je otkrio i pravu pozadinu sukoba koji su navodno imali Vlade Divac i Dražen Petrović na Mundobasketu u Argentini, kada je Divac zgrabio zastavu od hrvatskog navijača.

"To je sve bila šala. Pre svega, to je bila zastava Velimira Perasovića, ne Draženova, neko mu je dao. Reći ću vam istinu! Ta priča o braći, ta američka sra..a, ništa od toga nije istina. U to vreme mnogo hrvatskih navijača došlo je u Argentinu sa zastavama Hrvatske. Peasović je imao jednu od tih zastava, jer mu je neko dao. Divac mu je uzeo i stavio mu jugoslovensku zastavu na ramena. Čak su se smejali, a Divac mu je rekao: "Kada budu videli koju zastavu imaš u kući, svi će da te zaj....u."

Bila je to interna šala. Sve ono što se pričalo i pisalo o tome da su odnosi Dražena i Divca propali nije tačno. Ljudi, pričamo o timu u kojem nikada niko nikom nije rekao da je neko iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore... Svi su se voleli jako. Paspalj i Kukoč su igrali na istoj poziciji, kao i Divac i Rađa. Svaki put neko od njih je morao da ostane na klupi zato što je ovaj drugi morao da igra. Kada bi se menjali, prvo bi se zagrlili i poljubili. Bio je to sjajan tim, gde je vladala ljubav. Političari su hteli da privuku pažnju s tim incidentom u Argentini", rekao je Ivković.