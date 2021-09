JAN VESELI PRIČAO O ŽELJKU OBRADOVIĆU I PARTIZANU: Bio sam iznenađen...

Češki košarkaš Jan Veseli govorio je za "BasketNews" o svojoj karijeri, Željku Obradoviću, ali i o Partizanu.

Mnogo je naučio igrajući za crno-bele, a posebno pamti momente i savete, koje je dobijao od tadašnjeg kapitena, Petra Božića.

"Tokom godina u Fenerbahčeu, imali smo mnogo sjajnih igrača i lidera. Ali iskreno, uvek se okrećem Petru Božiću, koji mi je bio kapiten u Partizanu. On nije igrao mnogo, ali je ostao kapiten. Šta god da je pričao, bilo je tako. Nikad nisam dovodili u pitanje njegove reči. Ako na terenu pričate stvari koje nisu dobre za tim, on vam dođe i kaže da umuknete. Igrao je uprkos problemima sa kolenima. On je borac. Uvek je bio najbolji na treninzima, gde je davao 100 odsto. Sve to mi je ostalo u glavi u ovih 14 godina. Znam ga toliko i za mene je on najbolji kapiten i lider, na terenu i van njega", rekao je Veseli.

foto: euroleague.net

Veseli je prokomentarisao i povratak Željka Obradovića u Partizan.

"Čudno, proveo sam šest godina sa njim i čudno je. To je život. Svako ima svoj put. Nemoguće je da neko bude 20 godina u istom klubu, on nije Greg Popovič (smeh) da bi ostao toliko. Mislim da mu je bio potreban odmor, a ovo je dobar izazov za njega", rekao je on i dodao:

"Iskreno, bio sam iznenađen ovom odlukom. Razumem da je izazov, ali i dalje sam iznenađen. Sviđaju mi se ideja i projekat, raduje me što ću moći da ispratim kako im ide naredne sezone."

Kurir sport