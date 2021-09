NIŠTA MU NIJE BILO JASNO Jedan od najboljih košarkaša Denvera se prisetio dolaska u klub, jedna stvar u vezi Jokića ga je šokirala

Talentovani košarkaš je prošle sezone u dresu ekipe iz Kolorada pružio kvalitetne partije zahvaljujući kojim je bio u konkurenciji za nagradu koja pripada igraču koji je napravio najveći napredak u odnosu na sezonu pre te.

Gostujući u podkastu "Old man and the three" je govorio o braći Nikole Jokića i njihovom ponašanju na utakmicama Nagetsa.

A, Porter Junior je otkrio i na koji način je video Jokića nakon njihovog prvog susreta.

"Kada sam upoznao Jokića on je bio debeo. Sećam se da sam ga video u teretani kada sam tek došao u Denver i na prvom treningu me je nadskočio i uzeo mi nekoliko skokova pa sam shvatio da se radi o dobrom igraču. Nisam stvarno znao mnogo o njemu jer nisam ni gledao Denver. Kada je na red došao trening kamp gledao sam Jokića sve više. On je bio lošiji od Mejsona Plamlija i nije mi bilo jasno zašto igra pre njega, pa su mi saigrači objasnili da Jokić može da da 40 poena kad god hoće i da samo sačekam da sezona počne", poručio je košarkaš.

foto: Profimedia

On je u podkastu govorio i o poređenju Jokića sa Janisom Adetokumbom.

"On je za mene jako sličan Janisu i kada ima loš meč on je isti kao kada ima dobar. Ne zanima ga da li je odigrao dobro već će da sedi onako pomalo i arogantno i zbog toga ga baš poštujem, on je ono što jeste, ne misli da je super zvezda", zaključio je Majkl Porter Junior koji je prethodne sezone u NBA ligi beležio prosek od 19 poena i 7,3 skokova.

Kurir sport