NEMAMO PRITISAK, VEĆ OBAVEZU REZULTATA! Vladimir Jovanović: "Očekujem da rastemo iz meča u meč

Iz sezone u sezonu povećava se broj draftovanih igrača iz redova Mege u NBA, pa je tako Mega uz Partizan i Barselonu po tom parametru, sa 13 draftovanih košarkaša, najuspešniji klub Evrope. Takođe, svake naredne takmičarske godine, Mega ima sve mlađi i mlađi tim. Kuriozitet je da će Mega i ove sezone biti verovatno najmlađa ekipa na Starom Kontinentu sa prosekom od samo 20,6 godina.

Pre nego što je pogledao u budućnost i ono što predstoji, strateg Mege, poslovično sistematičan i veoma analitičan, Vladimir Jovanović osvrnuo se još jednom na prethodnu sezonu:

– Prethodnom sezonom moramo da budemo veoma zadovoljni. Bavili smo se na najbolji mogući način onim što Mega svake godine radi bez premca, a to je afirmacija mladih igrača. Takođe, imali smo i veoma zapažen takmičarski rezultat – počinje priču Jovanović i dodaje:

– Filip Petrušev je bio u prvom planu, kasnije je dobio sasvim zaslužen poziv u nacionalni tim i svoju šansu u reprezentaciji je iskoristio na pravi način. Ali, bilo je tu još igrača, poput Marka Simonovića koji je izašao na “kasni” draft zatim i dobio ugovor sa Čikagom, ali i mnogi drugi momci koji su dobili neke nove uloge u timu i to su znali da iskoriste

Jovanović je posebno podvukao da je posebna želja bila da ta promocija mladih igrača i njihovo košarkaško sazrevanje bude ispraćeno i dobrim rezultatom:

– Ideja je bila da imaju, ne pritisak rezultata, već jednostavno obavezu da doprinesu rezultatu tima u kojem stasavaju. Na našu veliku sreću to se i dogodilo, pa smo na svim frontovima bili jako konkurentni. Pojedine povrede su nas udaljile od plej-ofa ABA lige, a u oba domaća takmičenja igrali smo finale sa Crvenom zvezdom.

foto: KK Mega Basket/Ivica Veselinov

Još jedna zanimljivost kada je Mega u pitanju je i podatak da su ekipa koja je prva počela sa pripremama za predstojeću sezonu:

– To je bilo uslovljeno i našim igranjem prijateljskih utakmica protiv američkog Univerziteta Inidijana na Bahamima, ali verujte mi da bismo svakako sa treninzima krenuli ranije jer nam to naša mladost nalaže. Kod mlađih igrača se ništa ne podrazumeva, zato smo počeli temeljno da se spremamo. Kontrolne utakmice koje smo igrali nisu nam bile toliko rezultatski značajne, već da vidimo gde smo u datom trenutku i da li se pomeramo u odnosu na našu ideju kako bi trebalo da izgledamo.

Od devet odigranih prijateljskih utakmica, pobeda nad Crvenom zvezdom u poslednjem prijateljskom duelu ipak ima određenu težinu:

– Taj meč smo odigrali veoma kvalitetno. Međutim, moram da napomenem da je Zvezda imala dosta problema unutar svog sastava i dosta povređenih igrača. Ali, opet Zvezda je za nas ozbiljan konkurent. Mi smo odigrali solidnu partiju, ali ne bih uzimao da je rezultat jako bitan, već da je bilo bitno da pokažemo napredak u odnosu na početak priprema.

O očekivanjima za predstojeću sezonu Jovanović kaže:

– Sezona, odnosno takmičenje je za nas već krenulo, ne suštinski, ali u figurativnom smislu. Prvi dan kada smo se okupili došli smo do zaključka na kom smo nivou i po mom mišljenju dužni smo da budemo bolji svaki dan u odnosu na prethodni. Moji igrači moraju da shvate da je na neki način ovo takmičenje sa samim sobom, i da moramo da izvlačimo iz sebe maksimum. Dosta treniramo i to je preduslov da bismo uopšte izašli na utakmicu, a kakvi ćemo biti u toku sezone zavisi od toga koliko ćemo biti bolji od onog nivoa na kom smo bili na početku priprema – ističe Jovanović, pa potom pravi paralelu:

foto: KK Mega Basket/Ivica Veselinov

– Prošle godine to naše sazrevanje i prelazak iz tog nekog juniorskog u seniorski staž se desio jako brzo i mi smo uspeli da za relativno kratko vreme postanemo konkurentni. Ali, to ne znači da će tako biti i ove godine, jer jednostavno jedan deo ekipe je otišao, pa će se desiti preraspodela uloga. To neće biti lako. Mi smo tu da im pomognemo, a ono što ja očekujem ove godine je da iz meča u meč rastemo i kao igrači i kao tim. Nadam se da ćemo u što ranijem periodu da sazremo i da izrastemo u dobre igrače i nadam se da ćemo kao tim da budemo što bolji, pa dokle god nas to dovede.

Pred strategom Mege, koji u ekipi praktično ima tinejdžere, je veliki izazov, s obzifom na visok kvalitet regionalnog takmičenja u predstojećoj sezoni.

– ABA liga će biti izuzetno jaka. I, mi možemo da budemo najbolja verzija sebe u nekom trenutku, ali da nam to ipak ne bude dovoljno da dobijemo utakmicu. Hoću da kažem da moramo da se trudimo da budemo najbolji što možemo, da rastemo i radimo i iz toga da vidimo koji je naš krajnji domet – zaključio je Jovanović.

Boje Mega Basketa će na početku sezone u ABA ligi braniti sledećih 14 igrača: Luka Cerovina (kapiten), Nikola Jović, Malkolm Kazalon, Karlo Matković, Boriša Simanić, Dejšon Smit, Aleksander Balcerovski, Matej Rudan, Nikola Đurišić, Nikola Kočović, Mladen Vujić, Samson Ružencev, Mihailo Mušikić i Luka Bogavac.

Kurir sport