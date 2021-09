DEJAN RADONJIĆ: Zadovoljan sam pobedom, nije bilo jednostavno poslednjih dana!

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je večeras da je zadovoljan pobedom nad Splitom, kao i da je ekipa pokušala da prevazidje trenutnu situaciju.

"Prvo bi trebalo reći da nije bilo jednostavno ovih skoro 14 dana. Pokušavali smo da prevazidjemo sve okolnosti koje nisu bile onakve kakve smo priželjkivali. Pokušavali smo da uradimo najviše što možemo. Shvatili smo da pristup mora biti dobar od starta i da ne dozvolimo da ulazimo u situacije koje bi nas dovele do problema", rekao je Radonjić na konferenciji za medije.

"Treba biti zadovoljan. Sada se okrećemo sledećim obavezama i nadi da ćemo moći na još nekog da računamo u narednih sedam dana", dodao je on.

foto: ABA League/Budućnost VOLI

Košarkaši Zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu Splita sa 97:61, u prvom meču ABA lige.

Radonjić je rekao da je "svestan da igrači posle povrede nisu bili u najboljem stanju, ali i da veruje da će svi uraditi najviše što mogu".

"Siguran sam u to, u stvari. Počinje Evroliga, sa kojim sastavom ćemo tamo ići to je još pod znakom pitanja. Svestan sam da neće biti lako i spreman sam da nosim te pritiske", dodao je on.

Zvezda naredni meč u ABA ligi igra protiv Budućnosti na svom terenu, 4. oktobra.

