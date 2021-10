KOD PEŠIĆA NEMA KAŠNJENJA I NOĆNOG ŽIVOTA! Tanjević o novom selektoru Srbije: Moraće da bude mangup

Čuveni košarkaški trener Bogdan Tanjević pozdravio je postavljanje Svetislava Pešića na mesto selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

Tanjević i Pešić se poznaju još iz igračkih dana, kada su sa Bosnom osvojili Kup šampiona.

"On spada u one koje ja zovem trenerske gromade, pet, šest, sedam, osam ili deset sa našeg prostora. Kao igrač bio ekstremno uredan, profesionalno orjentisan prema radu i zajedništvu sa ostalima. Isto je to sve tokom svoje dugogodišnje trenerske karijere je to svuda demonstrirao", rekao je Tanjević za emisiju "Oko" na RTS-u.

On smatra da će Pešić doneti jednu novu vrstu discipline u nacionalni tim i da će umeti da prepozna talente.

"Igrači neće moći da se maze, da biraju kad hoće i kad neće da dolaze. Neće moći da imaju noćni život, biće zajedno u hotelu i to će odmah biti korak napred u radu sa reprezentacijom. Pešić kao većina naših trenera ima izuzetno oko ko je pravi igrač, sećamo se Bjelice u Zvezdi", dodao je Tanjević.

Bogdanov sin Bojan Tanjević koji je takođe košarkaški stručnjak i menadžer istakao je da će sada Pešić morati da radi sa ekipom u kojoj će morati da usaglasi mnogo različitih karaktera.

"Ovo će biti posao u kome će on morati da ih ukomponuje sve njihove karaktere. Sličan posao kao što je imao sa prošlom reprezentacijom ili sa Barselonom. On je mangup, a tu mora da se bude veći mangup od mangupa, a igrači su mangupi", istakao je mlađi Tanjević.

Kurir sport