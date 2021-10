DŽIKIĆ POSLE ZVEZDE: Imali smo šansu, nismo je iskoristili!

„Mi smo se promenili mnogo, imali smo dosta problema u pripremnom periodu, ali to sada nije bitno. Izašli smo na teren borili se, imali smo šansu da stignemo do pobede, nismo je iskoristili i to je to“, rekao je Džikić i dodao:

„Imali smo kontrolu do poslednje četvrtine, onda smo napravili mnogo grešaka, statični smo bili u napadu, dozvolili smo dosta lakih poena, ali je dobro što su sve stvari popravljive. Siguran sam da će sve ekipe do kraja sezone igrati daleko bolje", objasnio je trener Podgoričana.

Kurir sport