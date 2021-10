OBRADOVIĆ JEDNO ZAMERA IGRAČIMA PARTIZANA! To nije normalno, stalno radimo na tome

- Utisci su veoma pozitivni. Pripremali smo se sa velikim poštovanjem za protivnika koji je prošlo kolo odigrao izvanredno. Imaju dobre šutere, talentovane igrače. Mi smo insistirali da odbrana bude sve vreme na nivou, uglavnom smo igrali odbranu dobro. Ono što je očigledno jeste da mi moramo da ubrzamo igru. Imali smo jedno 16 asistencija, ali 21 izgubljenu loptu. To nije normalan broj, na tome radimo najviše na treninzima. Čestitke igračima na pristupu, što su poštovali protivnika, dogovor, navijače, koji su došli u ovom broju da nas bodre – rekao je Obradović.

Trener Partizana je upitan da li je igranje sa velikim brojem košarkaša trend.

- Trend ne postoji. Utakmica pokazuje kako i na koji se način vodi ekipa. Ja znam kako da pripremim utakmicu, ali kad počne, onda ima svoje karakteristike. Svi zaslužuju da igraju, ponašanjem na treninzima, a tu su i borbenost i zalaganje. Naravno, greške su sastavni deo posla. Mladi igrači greše, to je proces koji treba da se istrpi i to ne može da se promeni za kratak period. Od njih zavisi ko će dobijati šansu.

O raspoređenoj minutaži…

- Nama ide period kada ulazimo u evropski ritam od dve utakmice nedeljno i moramo da vodimo računa o svežini igrača. Zato mislim da treba da igramo sa još više igrača u rotaciji. Žao mi je što večeras nisam mogao da stavim Glasa, dobio je na treningu pre tri dana strašan udarac, bilo mu je zatvoreno oko, pa nismo hteli da rizikujemo. Kuruc je takođe završio, testiran je, bio je kod kardiologa, dobio je dozvolu da normalno uobičajeno. Nadam se da će od ponedeljka moći da trenira normalno i da će biti u timu za utakmicu.

Dalas Mur je morao da izađe u poslednjoj četvrtini.

- Rekao mi je "biću dobro". Mislim da neće imati potrebe da ide na snimak. Sreća je što u nedelju imamo slobodan dan.

Trener Studentskog centra Andrej Žakelj čestitao je Partizanu.

- Nismo bili na nivou. Očekivali smo agresivnu odbranu, zato smo se spremali, ali loše smo reagovali. Došao je na to grč u napadu, stala je lopta. Mislim da je to bio najveći problem što se tiče ove utakmice.

Trener tima iz Podgorice je govorio i o ciljevima u sezoni.

- Cilj nam je da uključimo mlade igrače, to je glavni cilj. Što se tiče rezultata, ove sezone se nadam da možemo više, ali svi su prvi put u ABA ligi. Ne znaju igrači, šta i kako treba.

Najbolji igrač tima je mladi Kenan Kamenjaš.

- Kenan je super momak, vrlo radan, to mu je jedini način da uspe. I on se još traži. To je drugačiji nivo nego u ABA2 i uloga mu je malo drugačija. I on se još privikava. Mislim uz rad koji on ima, verujem da će biti njegovo možda i sledeća sezona.

