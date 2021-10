KURIR KOMENTAR Koliko vredi jedan srpski život u Hrvatskoj? Ako je verovati regionalnoj ligi - 2.500 EVRA!

Svedoci smo da su Srbi od raspada Jugoslavije u Hrvatskoj "krivi što su živi", da se na njima može iživljavati bilo ko, a da za to ne bude kažnjen, ili ako i bude sankcionisan onda se to radi o smešnoj kazni. Baš tako bi moglo da se opiše sve ono što je uradila ABA liga.

Koliko vredi jedan srpski život u Hrvatskoj? Ako se za pozivanje na ubistva istog dobija kazna od 2.500 evra! A, upravo to se desilo na utakmici između Zadra i Partizana. I to od strane grupe od 20 lica. Većina njih su, kažu izveštaji bili maloletni, ili su imali tek nešto više od 20 godina, što će reći, da nisu bili rođeni, ili su bili mala deca kada je došlo do sukoba Srba i Hrvata u Dalmaciji.

foto: EPA/ANTONIO BAT

Svedoci smo da je u Hrvatskoj na nacionalnoj osnovi vređan i tamošnji trener Nenad Bjelica, kojem su navijači splitskog Hajduka pretili klanjem, samo zato što ima srpsko poreklo. I on se kasnije pravdao da mu otac nije Srbin, već Crnogorac... Tužno, zaista tužno.

Za svaku pohvalu je što je deo Zadrana na društvenim mrežama osudio ovakvo ponašanje, ali opet, postavlja se pitanje dokle će u Hrvatskoj da traju progon i histerija prema Srbima...

Kurir sport / A. Radonić