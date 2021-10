NBA ZVEZDA NAPRAVILA POSAO ŽIVOTA: Uložila u kompaniju Ilona Maska koja danas vredi 100 milijardi dolara

NBA zvezda Blejk Grifin nije poput većine svojih kolega koji posle završetka karijere vrlo brzo bankrotiraju.

Luksuzni život, trošenje bez cilja i granica, koštao je mnoge velike igrače urednog života. Ali, Grifin je primer one druge strane, koja pametno ulaže stečeni kapital i bogatstvo.

Blejk je sa manje poznatim bratom Tajlorom 2015. godine odlučio da uloži novac u kompaniju "Space X" koju vodi Ilon Mask. Tada je kompanija vredela "tričarih" 10 miliona dolara, a danas je njena vrednost procenjena na neverovatnih 100 milijardi dolara.

"To je primer onog o čemu govorim. Space X može da promeni svet, a Ilon Mask je čovek koji je uvek kreativan i to na raznim poljima. To nam je bilo odmah jasno i nismo želeli da propustimo tu priliku", rekao je Blejk Grifin.

Pored Space X kompanije, braća Grifin bave se uzgojem zdrave hrane, ušli su u zdravstveni i tehnološki sektor, a imaju i kompaniju koja prati klimatske promene širom sveta.

Blejk Grifin je član Bruklin Netsa. Godinama je igrao za LA Kliperse , bio je član i Detroita, a šest puta je bio izabran za Ol-star meč.

Kurir sport