BADI PRESTIGAO STOJAKOVIĆA! Hild je najbolji trojkaš u istoriji Sakramenta VIDEO

NIKO KAO ON

Hild je meč u kom je njegov tim poražen od Jute 110:101 završio sa 24 poena i sedam asistencija uz šest postignutih trojki.

Pre ovog meča, Hild je bio izjednačen sa bivšim srpskim reprezetativcem i legendarnim igračem Sakrementa Peđom Stojakovićem koji je 1070 trojki za Kingse ubacio za 518 utakmica u periodu od 1998. do 2006. godine. „Ja sam veoma skroman i blagosloven. Prestigao sam momka poput Peđe Stojakovića, on je legendan Kingsa. Ono što je uradio za košarku, za Evropljane i decu iz inostranstva je izvanredno. Lagao bih kad bih rekao da sam ga gledao, ali sam igrao sa njim u video igricama. Nikada nisam mislio da ću bti ovde i oboriti njegov rekord, čak ni za milion godina. To je dostignuće“, rekao je 28-godišnji košarkaš.

Podsetimo, Hild je prošlog marta postao igrač koji je najbrže stigao do brojke od 1000 postignutih trojki u istoriji NBA lige. Time je uspeo da nadmaši čak i Stefa Karija, kome je za taj uspeh bilo potrebno 369 utakmica, dok je krilni igrač Kingsa to uspeo kroz 350 nastupa.

Kurir sport