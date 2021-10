UŽIVO, VIDEO: PARTIZAN - KRKA (3:3), parni valjak pred Grobarima želi nastavak serije pobeda!

TOK MEČA:

2. minut - Težak šut za tri poena je pogodio Rok Stipčević, na drugoj strani je uzvratio Glas

1. minut - Utakmica je počela

Nakon četiri pobede u isto toliko mečeva, crno-beli su favorit za trijumf protiv gostiju iz Novog Mesta koji je sezonu otvori sa dva trijumfa i dva poraza.

Trener Partizana, Željko Obradović, poručio je uoči utakmice da je priprema za istu bila drugačija zbog gostovanja Hamburgu u okviru Evrokupa.

- Veoma interesantno za mene je da vidim kako će ekipa da odreguje, s obzirom da prvi put ulazimo u ovaj ritam igranja utakmica na tri dana. Priprema za utakmicu je apsolutno drugačija nego što je to bilo do sada i moramo da vidimo kako smo uspeli da regujemo i kako će to izgledati protiv Krke, ekipe koja zaslužuje svaki respekt kao i svi timovi u ABA ligi. Probaćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, probaćemo da budemo na nivou na kom smo bili tokom poslednjih utakmica što se tiče napada i protoka lopte koji je iz utakmice u utakmicu sve bolji. I ova utakmica je prilika da se napreduje i da pred domaćim navijačima pokažemo ono što nas je krasilo do sada, a to je borbenost i želja da se igra od prve do poslednje sekunde na isti način - rekao je Obradović.

Sa druge strane trener Krke, Dalibor Damjanović, svestan je da njegovu ekipu očekuje težak zadatak.

- Partizan je vodeći i jedini neporaženi tim u ligi. Predvodi ih jedan od najtrofejnijih evropskih trenera Željko Obradović, od kojeg svi treneri već dugo uče, priznali mi to ili ne. Svi gledamo njegove seminare, predavanja, utakmice. Ovogodišnji tim Partizana je nov. Imaju mnogo potencijala, mladih i perspektivnih igrača poput Madara i Glasa, iskusnih Puntera, NBA igrača Kuruca i Smailagića. Oni su kvalitetna ekipa koja igra agresivno po celom terenu, sa dosta preuzimanja, tako da nas očekuje veoma teško gostovanje. Oni su favoriti, a mi idemo u Beograd da igramo najbolje što možemo. Moramo da budemo hrabri i odlučni i pre svega da se borimo sve vreme - rekao je Damjanović.

Partizan je na otvaranju sezone gostovao Zadru i Splitu, a nakon utakmice protiv Studentskog centra, usledilo je i gostovanje Ciboni. Poslednji meč su crno-beli odigrali u Hamburgu u utorak, a dan pred meč bio je neizvestan nastup Radeta Zagorca.

Utakmica se igra u Pioniru sa pčetkom u 19h

