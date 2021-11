MEGA SRUŠILA BUDUĆNOST: Favorizovani Podgoričani pali u Beogradu!

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su odigrali sjajnu utakmicu u hali Mega Factory koja je u subotu uveče promenjena zbog prokišnjavanja krova u Hali sportova „Ranko Žeravica, gde su u finišu prvog poluvremena imali 17 poena prednosti, da bi u nastavku utakmici odbili napade Budućnosti i zasluženo stigli do pobede.

Najbolji u redovima Mege je bio Karlo Matković sa 26 poena, 12 skokova uz indeks 40, dok je Nikola Jović imao 18 poena. U ekipi Budućnosti su se istakli Džastin Kobs sa 19 poena i Vladimir Micov sa 17.

Mega je već posle minut i dvadeset u trećoj četvrtini ušla u bonus, Balcerovski je zbog četvrte lične otišao na klupu, pa je Budućnost sa linije slobodnih bacanja spustila razliku na osam poena, 59:51. Kazalon pogađa trojku na isteku napada a potom je Matković iz horoga donosi plus 13. Budućnost sa penala uspeva u dva navrata da priđe na šest poena, ali Matković posle skoka u napadu poentira pod faulom, a potom Ružencev pogađa za tri za prednost 72:63 pred poslednjih 10 minuta igre.

I u poslednjoj četvrtini Mega za nešto više od minuta ulazi u bonus, ali Đurišić ispravlja svoj promašaj i po faulom vraća Megi dvocifrenu prednost, 77:66. Teško su obe ekipe dolazile do poena, ali je Budućnost malo po malo uspela da smanji razliku koja je trojkom Micova na nešto više od dva minuta do kraja spuštena na pet poena. Cerovina pogađa jedno slobodno bacanje a Popović trojkom približava Budućnost na samo tri poena, 83:80. Smit pogađa verovatno ključan flouter na meču, posle skoka je Mega uspela da sačuva pobedu za veliko slavlje na parketu i konačnih 87:81.

foto: Mega Mozzart/Ivica Veselinov

Trener Mege Vladimir Jovanović bio je presrećan posle pobede

– Prethodne dve nedelje mi smo imali dosta personalnih problema. Nisam pričao o tome, ali osim kovida su se pojavile i neke povrede, koje nisu bile teške, ali dovoljne da nas odvoje od treninga. U ovom rosteru koji je mlad, nismo mogli lako to da istrpimo, bilo je jako teško da sprovedemo trenažni proces prethodnih dana. Međutim, juče su nam se priključili Kazalon i Rudan i zaista bez njihove pomoći u rotaciji ne bismo mogli da ostvarimo ovaj rezultat. Utakmica mislim da je bila jako dobra. Sa naše strane nešto drugačija, jer smo pokazali jednu intenzivnu košarku na oba kraja terena. Mislim da ono što nismo radili prethodnih utakmica, pored dobre odbrane smo iskontrolisali skok i otvorili kontranapad. Iz toga smo dali lake poene, ali smo pre svega uspeli da nametnemo naš ritam u napadu dobrim skokom, gde smo posle promašenih šuteva imali jednog ili možda dva igrača na obruču. To nam je donelo prekopotrebno samopouzdanje, a posle tih skokova smo pronašli ritam u kome smo odigrali prvo poluvreme. Normalno, u nastavku očekivana reakcija Budućnosti. Utakmica nije ušla u egal ali bila je jako blizu, u par navrata smo u poslednja dva,tri minuta imali dobar skok, i to je presudilo. Pohvalio bih moje momke i čestitao na jednoj odličnoj utakmici. Čeka nas nastavak prvenstva i pokušaćemo da budemo na istom nivou. Želim da čestitam Budućnosti na dosadašnjim rezultatima i da im poželim sreće u nastavku sezone,

Kurir sport