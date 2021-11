VARDA BRANI JOKIĆA! ZBOG PRLJAVOG POTEZA I TREBALO DA ODALAMI AMERIKANCA! Otkrio i zašto je nekadašnjeg saigrača HTEO DA TUČE

Ratko Varda stao je u odbranu nekadašnjeg saigrača Nikole Jokića koji na isprovociran grubim faulom na utakmici NBA lige udario protivničkog igrača Markifa Morisa!

Domaća i svetska javnost i dalje bruje o incidentu u NBA, a Varda je uveren da je Jokić u incidentu postupio kao što bi i većina.

- Moris je njega udario prvi, išao je prljavo, udarcem u rebra. Ako vi idete sa namerom da udarite nekoga i da očekujete da taj neko vama neće vratiti, na koji god način, onda ste verovatno bili svesni. Jokić je bio isprovociran i prvi dobio udarac. Ako ste udarili nekoga onda očekujte da će taj neko da vam vrati, a ne da okrećete leđa. Apsolutno sam na strani Nikole - rekao je Varda u Pulsu Srbije.

Mnogi su se setili Vardinih reči od pre nekoliko sezona da bi "tukao" svog tadašnjeg saigrača Jokića, a sad je objasnio kako je do toga došlo.

foto: Kurir televizija

- Pre povratka u srpsku košarku kod Dekija u Megu imali smo nekoliko razgovora pre nego što sam odlučio da dođem. Bilo je mnogo mladih ljudi među kojima je bio i Jokić. Deki je dobar psiholog i znao je sa svima nama. Na prvom treningu sam ga pitao za Jokića: "Ko ti je onaj mali mlitavi?" Ipak, ostao sam nasamaren nekoliko puta i onda sam u šali rekao da ću da ga prebijem - objasnio je Varda.

- Koliko god da su me vukle nove destinacije i klubovi, sada sa ove tačke gledišta mi je žao što nisam ostao duže na jednom mestu. Uvek sam želeo neki novi korak i početak. Ne mogu da kažem da se kajem. Nešto najbolnije. je kad se završi košarkaška. Koliko god da uživate sa decom opet vam nedostaje deo. Od moje 16. godine sam bio profesionalac. Skoro 30 godina sam u jednom životu. Kada to okončate sve vam je novo i drugačije - rekao je Varda u "Pulsu Srbije".

Varda je inače svojevremeno važio za najtalentovanijeg centra svoje generacije.

U novijoj istoriji srpske košarke bilo je boljih centara, ali verovatno nijedan nije imao tako živopisnu i interesantnu karijeru. Delio je svlačionicu sa Majklom Džordanom, nosio dres madridskog Reala, a dobacio je i do u košarkaškom smislu egzotičnih destinacija kao što su Teheran i Liban.

Varda je jednom prilikom spomenuo da bi ceo život proveo u Americi.

- Otišao sam 2001. godine. Nisam znao engleski i to je bila velika barijera. Pored treninga pohađao sam časove jezika. U to vreme komunikaciona tehnologija nija bila razvijena. Nisam mogao često da se čujem sa dragim ljudima kao sada. Tamo sam dobio i prvo dete. Bilo je teško. Na sve to nisam dobijao šansu da igram - rekao je Varda.

Ratko Varda košarku je igrao 27 godina aktivno, a od toga 22 godine u seniorskoj konkurenciji. Promenio je 21 klub u 14 zemalja. Igrao je od Detroita do Teherana i onda u 39. godini rešio da kaže da je dosta.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:31 NBA: Nikola Jokić ponovo najbolji u pobedi Denvera