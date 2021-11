NA KARIJEVOM SPISKU NEMA KALINIĆA: Selektor Pešić objasnio izostanak košarkaša Zvezde

"Nema puno igrača koji imaju to reprezentativno iskustvo i kvalitet, ali te igrače jednostavno ne možemo da imamo. Kalinić bi došao ovoj ekipi kao kec na desetku i zbog njegove forme i kvaliteta, on je pravi igrač, on je nosioc i ima novu ulogu u Zvezdi. On odlučuje ko pobeđuje, a ko gubi. Pozvali smo Dejana Davidovca, Aleksu Uskokovića i Ognjena Dobrića", rekao je Pešić za "Arena sport" i dodao:

foto: Starsport©

"Jednostavno u razgovoru sa Radonjićem smo videli koga možemo da uzmemo a da ne remetimo njihovu važnu utakmicu koju igraju 26. Ista je situacija sa Vasom Micićem koji ima želju da igra, ali on upravo tada igra utakmicu Fenerbahče – Efes", objasnio je Pešić.

Selektor je prokomentaisao i Miloša Teodosića.

"Miloš me je svojim odgovorom iznenadio, rekao mi je da će biti tu sve dok bude bio potreban. To je zaista lepo za čuti", istakao je Pešić.

