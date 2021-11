ZNAM DA ME ČUJEŠ, TI MOJ SVET, MOJE SVE! Dirljiva objava sestre srpskog košarkaša: Ovo je maraton, POBEDIĆEMO ZAJEDNO ljubavi moja

Jelovcu je pozlilo na treningu i odmah je hospitalizovan, a njegovo stanje je stabilno, mada i dalje kritično.

Iz Grčke stižu informacije da se Jelovac i dalje nalazi na intenzivnoj nezi i da lekari pomno prate njegovo stanje. Košarkaš je trenutno stabilno, situacija je i dalje ozbiljna.

Jelovcu stiže podrška sa svih strana, a oglasila se i Stevanova sestra Sara emotivnom objavom na Instagramu.

“Ljubavi moja, želim toliko toga da ti kažem, ne znam kako da počnem. Ne postoje reči na ovom svetu koje bi tebe opisale. Ti si moj svet, moje SVE. Moj veliki bata. Oduvek si bio moj borac i junak. Ponosna sam na tvoj život, na tvoju karijeru, na tebe. Ti si poseban covek. Od kada znam za sebe čuvao si me, postavljao si se zaštitnički, obožavam taj tvoj stav. Ali, tvoja seka mora da ti kaže da više nije mala, porasla sam ljubavi moja. Tog dana sam porasla. Tog dana kada se naš život okrenuo naopačke, bez ikakve najave i mogućnosti da to sprečimo. Sećaš se kako smo oboje prevrtali očima na tatinu i maminu rečenicu: “Ceo život je borba”. Došao je trenutak bato moj da tu rečenicu prihvatimo i shvatimo je ozbiljno. Znam da me čujes i zato želim da me slušaš pažljivo, nemoj da se bojiš, tu je tvoja seka, svi smo tu, uz tebe smo. Znaš lepi moj, osetim da mi Bog šalje nadljudsku moć i snagu. Ja sam tvoja krv i tvoje meso, ja te osetim, znam da osetiš i ti mene. Doktori koji mi te paze kažu da je ovo maraton, zamisli koliko će radosti u naše živote doneti pobeda, živim za taj dan najlepši moj. Živim za dan kada ćeš se opet smejati na sav glas iz srca, onako kako samo ti umeš ljubavi moja", napisala je Sara

Stevan Jelovac je u AEK stigao letos iz Japana.

U dosadašnjem toku karijere igrao je za Vizuru, Megu, Crvenu zvezdu, Antaliju, Juvekazertu, Lijetuvos Ritas, Saragosu, Nižnji Novgorod, Brose Bamberg, Gazijantep i japanski San-En Neofiniks, a nosio je i dres reprezentacije Srbije.

Kurir sport