PEŠIĆ ĆE NAĆI ZAJEDNIČKI JEZIK SA JOKIĆEM! Obradović o reprezentaciji, Partizanu i čestitki Piksiju

- Ja sam to završio 2005. negativnim rezultatom, imao sam neke fenomenalne igrače i bio sam prvak sveta, Evrope, bronze, srebra i posle su došli ti negativni rezultati, 2005. godina je bila davno pre 16 godina i ja sam u svakom trenutku bio spreman da pomognem reprezentaciji. I u ovom trenutku imam izuzetnu sradanju sa Pešicem bio je na treningu kod nas imaće u reprezentaciji nekoliko igrača iz Partizana, rekao sam mu sta može da očekuje od njih jer sam ja najveći navijač reprezentacije, rekao je Obradović gostujući u emisiji "Prva tema" na TV Prva.

Trener Partizana je u emisiji gostovao zajedno sa Draganom Stojkovićem Piksijem, a dotakao se i čestih otkaza u nacionalnom timu, kada je voditeljka Marija Savić Stamenić pomenula Nikolu Jokića.

- Nisam pričao o Jokiću, on je biser naše košarke i fenomen je u svakom smislu i mislim da će Pešić s njim naći zajednički jezik i da će igrati za reprezentaciju. Pre nego što su počele kvalifikacije rekao sam da treba da sačekamo da vidimo ko će biti zdrav i ko će moći da se odazove Kokoškovu. Žao mi je kako je prošao, veliki je radnik i znam kako mu je to teško palo. Mi smo najbolji, skloni smo euforiji, uvek mislimo da smo najbolji i uvek sam mišljenja da je najveća čast biti u reprezentaciji, mnogo toga utiče na to da li će neko doći ili neće.

Mogu da navedem braću Gasol, koji su preskakli ponekad takmičenje i to je razumljivo, ne ulazim u razloge, ali jeste se promenilo. Ranije je reprezentacija bila odskočna daska, ali to se promenilo, naši igrači imaju obaveze u NBA i traže da se odmore i siguran sam da će Kari doći do dogovora i da će najbolji igrati za reprezentaciju i to je interes svih i to će biti najveća pobeda u njegovom mandatu.

Obradović je posebno pohvalio selektora fudbalera Srbije Dragana Stojkovića Piksija, sa kojim je bio u studiju.

- Podigao je veliki moral igračima, treneri su videli da kada se tako ponašaju igrači ih prate. Piksiju čestitam, odmah sam mu poslao poruku i čestitao na velikom uspehu. Ne samo ovaj utakmica, iako je bila presudna, trebalo je doći do situacije da igraš tu utakmicu koja te vodi na Mundijal i čestitke njemu i stručnom štabu. Ja sam pre toga imao svoju utakmicu i izgubio derbi pa sam gledao samo neke detalje, snimke i radovao se, pa poslao Draganu poruku i to je bio fantastičan uspeh, poručio je Obradović.Trener Partizana otkrio je i koliko dugo planira da ostane na toj funkciji.

- Lično bih voleo da ostanem što duže, srećan sam i zadovoljan svakim trenutkom koji provodim u Srbiji posle toliko godina, sa svojim stručnim štabom i svima. Tokom sezone imate lake i teže situacije to nije lako, a sve sa razlogom i verujem u to. Nikada nisam novčano kaznio igrača mislim da se lepim razgovorom i odnosom koji je normalan sve reši. Bilo je burnih situacija, ali razgovor pomaže da se bolje razumemo i uživam u svakom trenutku u Srbiji i voleo bih da to potraje što duže, zaključio je Željko Obradović.

(Kurir sport)