ŽELJKO OBRADOVIĆ O SUKOBU ZAGORCA I KURUCA: To je apsolutna neistina!

Košarkaši Partizana pobedili su večeras kao domaćini Budućnost sa 75:66 (20:13, 21:17, 12:18, 22:18), u devetom kolu regionalne ABA lige.

Nakon meča svoje utiske izneo je trener crno-belih Željko Obradović koji je pre svega prokomentarisao navodni sukob između Zagorca i Kuruca.

"Ja ne pratim novine i natpise. Ali, Istine radi, moram da se oglasim i kažem da je ono što se pojavilo o sukobu Radeta Zagorca i Rodiona Kuruca - neistina! To može da se prevede u neku drugu reč koju neću da kažem jer me je sramota. To je apsolutna neistina", rekao je Obradović, a potom objasnio da će Zagorac ostati kapiten nakon razgovora sa trenerom.

foto: Starsport

"Rekao sam i prošli put, pre tri dana, da je moja odluka i da ih ja donosim. Moja odluka je bila da je Rade Zagorac večeras kapiten i on će ostati kapiten. On i ja smo imali izuzetno dobar razgovor, pravi pošten, ljudski, gledali se u oči. On voli Partizan i daće sve za Partizan. Kao i Dangubić koji ima sve ljudske kvalitete da bude kapiten. Drago mi je što su navijači bili uz Zagorca večeras" dodao je strateg crno-belih.

Sledi reprezentativna pauza.

"Mnogo njih ide u reprezentaciju. Moraju da imaju na umu da su igrači Partizana iako igraju za reprezentaciju i da se tako ponašaju. Želim im da budu zdravi, srećni i takvi da se vrate. Plan i program smo napravili, individualan rad nas čeka. Moraćemo da vodimo računa i o reprezentativcima i da se spremimo za Igokeu. Svako treba da bude ponosan da igra za reprezentaciju svoje zemlje",podvukao je Obradović.

Kurir sport