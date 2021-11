MI SE ZOVEMO BORAC ČAČAK! Marko Marinović posle pobede u Sloveniji poslao JAKU poruku VIDEO

Ekipa trenera Marka Marinovića savladala je u Krku 97:90, a najviše su se istakli bek-šuter Čačana Hanter Hejl sa 27 poena i Marko Pecarski sa 19.

Nakon što je Borac pobedio posle četiri neuspeha u nizu, popularni Malina je poslao kratku i jasnu poruku:

"Čestitam ekipi Krke na fer i korektnoj utakmici, za gledaoce je bila baš zanimljiva, jer smo i mi i oni odigrali dobar, napadački meč. Samo bih hteo da kažem da se mi zovemo Borac i to je to. Pokazali smo karakter, mi smo Borac iz Čačka. Nismo se predali nijednom. To je falilo u prethodnim utakmicama, igrači su verovali u sebe, pokazali to i napravili veoma značajnu pobedu za nas", izjavio je on.

Borac je trijumfom u Sloveniji popravio skor na 3-6, a čekaju ga mečevvi protiv Splita u Hrvatskoj i FMP-a u Čačku.

Kurir sport