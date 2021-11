HRVATSKA SA NOVIM SNAGAMA! Rađa: Maksimalno smo podmladili ekipu

"Kao što vidite, ekipu smo maksimalno podmladili. Atmosfera na treninzima je jako dobra, oseća se dobra energija. Momci rade maksimalno pošteno i totalno su neopterećeni. Koliko god mladost i neiskustvo može biti njihova mana, toliko to može biti pretvoreno u prednost jer su neopterećeni sa nekim bivšim rezultatima. Imaju samo jedan zadatak, a to je izaći s terena '"krvavih kolena", a sve drugo će im se oprostiti. Želim im puno sreće", rekao je Rađa, a prenela HINA.

Hrvatska će kvalifikacije otvoriti domaćom utakmicom protiv Slovenije koja će se igrati u KC "Dražen Petrović" u Zagrebu od 20:45.

"Istina, ovo je jedna nova reprezentacija. Spoj mladosti i iskustva sa ciljem da u poslednja dva okupljanja koji će biti u kasnu jesen 2022. i početkom 2023. budemo najbolji mogući. Sigurno je da ćemo i sada biti dobri, jer, kao što je Dino rekao, momci rade stvarno dobro. Atmosfera je odlična, već od prvog dana okupljanja to izgleda jako dobro na treningu, ali i što se tiče zalaganja i ponašanja na terenu i van terena i siguran sam da će nas to dovesti do toga da igramo dobru košarku, neopterećeni rezultatom, a opterećeni samo sa jednim - da budemo jako koncentrisani i da o svakom posedu razmišljamo kao da je zadnji. Igrači imaju puno prostora za napredak i očekujem da iz utakmice u utakmicu budemo bolji", najavio je selektor Veljko Mršić.

Jedan od najiskusnijih reprezentativaca za ovu akciju, u kojoj će reprezentacija još u nedelju gostovati u Finskoj, je krilni igrač Zadra Pavle Marčinković.

"Atmosfera je stvarno dobra. Da se ne zaboravi, ima nas koji smo prošli već par ciklusa, pa iako je ovo novija i podmladjena reprezentacija i dalje su naši ciljevi, postulati i principi isti. Rezultat ćemo i dalje graditi na dobroj obrani i na jakoj tranziciji napred i nazad. Smatram da sa ovim mladim igračima itekako imamo šta tražiti, oni u svojim klubovima igraju bitne uloge i puni su samopouzdanja", izjavio je 32-godišnji Marčinković. Mladi, 20-godišnji igrač Cibone Lovro Gnjidić po prvi je put u sastavu seniorske reprezentacije.

"Doći u seniorsku reprezentaciju, nakon svih mladjih kategorija, je ispunjenje sna. Ekipa je super, odlično se slažemo i mislim da smo kliknuli jako dobro", izjavio je Gnjidić.

Beta