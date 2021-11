STEFAN MARKOVIĆ PRED MEČ SA UNIKSOM: Moramo da odigramo ovo kao tim

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Marković rekao je danas da će njegova ekipa može do pobede protiv Uniksa u Evroligi, ali da je potrebno da odigra kao tim svih 40 minuta, uz maksimalno zalaganje.

"Uniks igra u izuzetnoj formi. Dobili su u duploj rundi Albu, pa Olimpiju ubedljivo. Grupa sjajnih individualaca, moramo da se koncentrišemo na svakog od njih, ali i da mi odigramo dobro kao grupa", rekao je Marković, prenosi klub.

"Uz pomoć naših navijača možemo da stignemo do pobede, ali potrebno je da mi kao ekipa odigramo svih 40 minuta uz maksimalno zalaganje", dodao je on.

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju sutra ekipu Uniksa, u utakmici 12. kola Evrolige.

Posle 11 odigranih utakmica, crveno-beli imaju četiri pobede i sedam poraza, dok Uniks ima skor 6/5.

Marković se osvrnuo i na pitanje o brojnim povredama i teškom ritmu u kome praktično od početka sezone igraju crveno-beli.

"Teško je, sezona donosi razne situacije sa kojima se susrećeš na dnevnom nivou. Težak period je bio, neko ispadne, ali neko sledeći dolazi. Nastaviš dalje, da se boriš i daješ maksimum. Navikao sam da se borim, to je to", rekao je Marković.

"Daš svoj maksimum, koliki god da je, to je na ljudima da procene. Na meni je da se borim i ne kukam. Sve ostalo je nevažno. Treba malo da poboljšamo utisak od nekih prošlih utakmica i uz pomoć publike da dodjemo do pobede", zaključio je on.

Utakmica Crvena zvezda - Uniks igra se sutra od 19.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Kurir sport