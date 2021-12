LJUDI NE SHVATAJU KOLIKO SMO MI MLADI! Trener Mege: Pokazujemo dva lica u sezoni!

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su serijom 0:9 u poslednjoj četvrtini uspeli da stignu do minimalnog vođstva, ali je domaća ekipa bila koncentrisanija u poslednja dva minuta igre i na kraju stigla do pobede.

Na pres konferenciji posle utakmice trener Mege Vladimir Jovanović je istakao da njegova ekipa pokazuje dva lica u dosadašnjem delu prvenstva:

"Ja sam i očekivao jednu tešku utakmicu, Mornar ima kvalitet koji je večeras pokazao. U prvom poluvremenu smo dugo tražili taj ritam u napadu, otvorili smo utakmicu malo sporije. Držao nas je skoro celo poluvreme naš dobar skok u napadu, što je jedan kvalitet koji bih voleo da imamo u svakoj utakmici ukoliko je to moguće. To je, na kraju krajeva, i pokazalo imamo želju da rešimo utakmicu u našu korist. Promašili smo lake šuteve, a oni su nas kaznili sa nekoliko prilično lakih poena na obruču. Ljudi ne shvataju koliko smo mi mladi. Raduje me što nas uvažavaju i govore o našem određenom nivou, ali mi pokazujemo dva lica u dosadašnjem delu prvenstva, upravo zbog te mladosti. Kad je klackalica odlučuje iskustvo, a ono je večeras bilo na strani Mornara. Čestitke Mornaru na pobedu, želim im pre svega dosta zdravlja i sreće u nastavku prvenstva" izjavio je Jovanović.

Kurir sport