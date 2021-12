PLEJ PARTIZANA OTKRIO KAKO JE POSTAO ALBANAC: Prvi trener mi je bio iz te zemlje, ispoštovao sam ga

Dalas Mur igra dobru košarku u redovima Partizana. Američki plejmejker privukao je pažnju domaće javnosti jer je reprezentativac Albanije od 2018. godine.

foto: Starsport

Momak rođen u mestu Largo na Floridi otkriva kako je postao košarkaš Albanije, zemlje koja beleži više nego skromne rezultate.

foto: Starsport

- Moj prvi trener u Evropi, u Pezaru bio je Albanac (Spiro Leka op.a.). Imali smo odličan odnos, igrao sam dobro i pitao me je da li želim da igram za nacionalni tim. Kad sam se konsultovao sa svojim agentom, on mi je preporučio da bi to bilo odlično za moju karijeru i tako sam dobio pasoš i počeo da igram. Nemam nikakav ugovor sa njihovim savezom, jednostavno kada god me pozovu i žele u timu, ja se odazovem - rekao je Dalas Mur za Novosti.

Kurir sport