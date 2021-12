OSTOJA PRVI PUT PRIČAO O BELIVUKOVOM KLANU: Bilo je teško je raditi pod pritiskom navijača koji su odgovarali pred zakonom!

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je za podkast "Sportlight" o prošloj sezoni, ali i o dolasku Zorana Savića i Željka Obradovića u redove crno-belih.

"Prošla godina je bila užasno teška i ne krivim ni Trinkijerija niti bilo koga drugog. Imate osećaj da vam je nešto oduzeto, a nemate alate da se borite protiv toga. Ne mogu da tvrdim da bismo se vratili, ali biti prvi u naletu sa sve navijačima. Nedostajalo nam je mesec dana da ostvarimo snove, rekao je Mijailović za podkast "Sportlight" i dodao:

"Ponosan sam da je klub ostao zajedno. Izdržao sam sve pritiske. Ne moram da budem u medijima da bi se znalo za mene, ponosan sam na to što jesam, a teško je govoriti o sebi", objasnio je Mijailović

Dolazak sportskog direktora Zorana Savića i trenera Željka Obradovića obradovao je sve navijače, zatresao je Evropu.

"Imali smo težak raspored, gubili utakmice, menjali trenere... Bio sam siguran da će biti jako teško u januaru i februaru. Ali sam odlučio da na vreme organizujemo sledeću sezonu. I bilo je teško raditi pod pritiskom organizovanih navijačkih grupa koje su kasnije odgovarale pred zakonom, kao i pred nekim ljudima" naglasio je Mijailović.

Prvi čovek Partizana smatra da dolazak Zoran Savića pokazuje ambicije kluba.

"Razmišljali smo o treneru. Kada sam mu rekao da želim da se vrati Željko Obradović rekao mi je da bi voleo da vozi formulu 1, ali da to tako ne funkcioniše. Kada smo završili dolazak Obradovića to mi je jedan od najsrećnijih momenata u životu. Imali smo dva sastanka, imao sam osećaj u stomaku da će prihvatiti. Knjige će pisati o tome šta je on uradio", zaključio je Mijailović.

