SLAVNIĆA PRETPALI KOMENTARIMA O NEDI UKRADEN! Čuveni Moka za Kurir: Želim da stavim tačku na rašamonijadu!

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je Neda Ukraden zavela Zorana Moku Slavnića, proslavljeni sportista je imao potrebu da se još jednom oglasi i objasni prirodu njihovog odnosa.

Njih dvoje su se, podsetimo upoznali tako što je prolsavljeni sportista kontaktirao muzičku zvezdu nakon što je ona u emisiji na nacionalnoj televiziji otkrila kakvog muškarca priželjkuje.

To je bilo pre pola godine, baš uoči njene promocije. Nakon pisanja Kurira, Slavnić je dobio mnogo poziva i poruka, pa je imao potrebu da se još jednom oglasi i stavi tačku, na kako kaže rašamonijadu.

- S obzirom na to da je ispao zemljotres i da sam pročitao na stotine različitih komentara, došao sam do zaključka da treba da stavim tačku na rašamonijadu. Želim da ljudi prihvate pravu istinu. Neda i ja se nakon njene promocije više nismo čuli, ni videli. Da ljudi ne žive u zabludi, to je jedina istina. Ovde nema razloga za bilo kakvim opravdanjem situacije, jer se ništa nije desilo. Meni je stalo da se čuje ova strana iako priča mi nije učinila ništa nažao - rekao je Moka za Kurir.

(Lj. Stanišić)