DA LI NAM JE POTREBNA ABA LIGA? Evo šta o tome kaže legendarni Toni Kukoč

Legendarni košarkaš Toni Kukoč smatra da je najveći problem hrvatske košarke taj što najbolji igrači ne mogu da nastupaju za reprezantaciju zbog velike istrošenosti u NBA. On je govorio i o regionalnoj ABA ligi i koliko je ona potrebna ovdašnjim prostorima.

- Dosta govorim o tome da je naš najveći problem u tome što naši najbolji igrači ne mogu igrati za reprezentaciju, čak i kad dođu, poneki dođu da nose dres te reprezentacije, oni su maksimalno istrošeni od brojnih obaveza u NBA ligi. Treba pronaći neku formulu po kojoj najbolji igrači mogu da igraju za svoje reprezentacije da bi se kvalifikovali na svetska i evropska prvenstva i na Olimpijske igre. Dok se to ne dogodi, imaćemo problema. Mi imamo kvalitetnih igrača, ali naših pet-šest najboljih igraju u NBA ligi. To je naš najveći problem. Kad bismo igrali u punom sastavu i imali neki kontinuitet, ne vidim da bismo imali problema da se kvalifikujemo na velika takmičenja - kaže Kukoč za HTV.

foto: ABA liga/KK Split

Od kada je ABA liga zaživela na prostorima bivše Jugoslavije stalno se vodi dilema da li je ona potrebna i koliko je važna za razvoj igrača.

- Mislim da naši košarkaši, da bi dostigli neki nivo, treba da igraju jake utakmice. Ako je to regionalna ABA liga, gde ima takvih mečeva i oni igraju sa boljim rivalima, to je korisno za njih. Naši igrači koji su sada u NBA su igrali tu ABA ligu i stekli su neko iskustvo. Bilo bi super da hrvatski klubovi imaju više novca kako bi napravili nešto više u toj ligi, ali trenutno to nije slučaj - ocenio je Toni Kukoč.

Kurir sport