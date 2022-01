DEJAN MILOJEVIĆ PREZADOVOLJAN U GOLDEN STEJTU: Beli je našao pravi klub, očekujem da Vasa dođe u NBA!

Bivši trener košarkaša Mege, a sadašnji član stručnog štaba Golden stejta Dejan Milojević rekao je danas da njegov bivši klub i dalje radi fantastičan posao i istakao da je cilj Voriorsa šampionski prsten.

"Volim da gledam ABA ligu. Pratim sve utakmice koje mogu, a Megu naravno i dalje gledam sa posebnom emocijom. Moram da naglasim da Mega i dalje radi fantastičan posao", rekao je Milojević u intervjuu za sajt Mege.

"I ove sezone ima plejadu talentovanih igrača, dobro se igra, a pobedjene su i dve velike ekipe kao što su Cedevita Olimpija i Budućnost. I ove godine je veliko zadovoljstvo gledati Megine utakmice", dodao je on.

Na prvom spisku novog selektora Svetislava Pešića našla su sa i dvojica Meginih tinejdžera, Nikola Jović i Nikola Djurišić, a Milojević je istakao da je Mega "uvek imala i imaće talentovane igrače".

"Biti talentovan nije isto što i biti dobar igrač. Ali, onaj ko je talentovan može da postane veoma dobar igrač ako bude mnogo radio. Zato nemam dilemu da će Vlada Jovanović, njegovi pomoćnici i svi ostali ljudi u klubu Joviću i Djurišiću objasniti da će se uz takav pristup i oni razviti u kvalitetne igrače", rekao je Milojević.

foto: ABA liga

Upitan da sa ove vremenske distance sumira svoj trenerski rad u Megi, Milojević je rekao da se ceo život trudio da napreduje u svemu što radi.

"Mislim da sam sazrevao i iz godine u godinu, bio sve bolji, a u svakom narednom koraku mislim da sam išao stepenicu više. U svim klubovima gde sam radio do sada dao sam sve od sebe i verujem da je taj rad, ali i odnos prema ljudima koji imam, doveo dovde gde sam trenutno", rekao je on.

Prošla sezona ostaće upamćena po tome što je Nikola Jokić bio MVP NBA lige, a Vasilije Micić MVP Evrolige. Obojica su igrala za Megu i obojicu ih je trenirao upravo Dejan Milojević.

"Neverovatno je da MVP priznanja u dva najkvalitetnija takmičenja na svetu dobiju dvojica nekadašnjih igrača Mege. To je na neki način i veliki uspeh za sve nas iz Mege, jer je to najbolji dokaz da smo radili pravi posao", rekao je Milojević.

"Očekujem i da će Vasa Micić uskoro da dođe u NBA i siguran sam da će i on imati šta da pokaže u Americi", istakao je on.

foto: ABA/Budućnost VOLI

Posle nekoliko meseci provedenih NBA ligi, Milojević je naveo da može da kaže da ima divan posao i da uživa.

"Posle pripremnog perioda videli smo da je ekipa vrlo kompaktna, da smo odigrali veoma dobro pripremne utakmice i da možemo ove sezone da napravimo dosta. Idemo polako, korak po korak, ne planiramo previše unapred. Želimo da pobedimo svaku moguću utakmicu i to za sada funkcioniše dosta dobro", rekao je on.

Milojević je rekao da je trener Voriorsa izuzetan čovek i vrhunski trener.

Govoreći o najvećoj zvezdi tima Stefu Kariju, Milojević je naveo da je on jedan najboljih igrača u istoriji lige i verovatno najbolji šuter svih vremena.

"Pored toga je i sjajan čovek i uživanje je saradjivati sa njim. Neverovatno je koliko je fokusiran. Stalno želi da se takmiči, konstantno sebi postavlja nove ciljeve, tako da svi rezultati koje postiže nisu slučajni", rekao je Milojević.

Milojević je rekao i da smatra da je Nemanja Bjelica u Golden stejtu našao pravi klub za sebe u NBA ligi.

"Golden Stejt kao ekipa koja voli da igra nesebično, da igra sa pasom više. Prvi smo po broju dodavanja i asistencija u NBA ligi i to je ono što on voli. Sa pozicije pet, na kojoj faktički igra, on je praktično plejmejker. Vrhunski je i šuter tako da pravi mnogo problema protivnicima", rekao je on.

foto: FIBA

"Osim toga, baš mi je drago da smo zajedno, da se družimo i da uživamo u uspesima Golden Stejta", dodao je Milojević.

Milojević nije krio da su ambicije Voriorsa u ovoj sezoni šampionske.

"Cilj nam je šampionski prsten i bio bih neizmerno srećan ako se to dogodi. Ali, rano je o tome pričati. Prvenstveno plan nam je da ostanemo zdravi i da nam se vrate povredjeni igrači koje imao. Klej Tompson će uskoro biti na terenu, a malo malo posle njega i Džejms Vajzmen", rekao je Milojević.

"Nadam se da ćemo biti zdravi i verujemo da ova ekipa može mnogo da uradi. Da li će to biti titula, videćemo. NBA je najjača liga na svetu i svako svakog može da pobedi. Zato uopšte ne treba gledati previše unapred već ići samo korak po korak", naveo je bivši trener Mege.

Beta