UŽIVO, VIDEO: PARTIZAN - MEGA 33:33, čvrsta utakmica u srpskom derbiju

TOK MEČA

2. ČETVRTINA

13. minut - Madar ponovo vraća prednost Partizanu - 31:30. Kontra crno-belih, alej-up i zakucavanje Smailagića - 33:30. Bogavac trojkom donosi izjednačenje - 33:33.

12. minut - Koprivica se upisuje u listu strelaca - 27:28. Kuruc je precizan sa linije penala - 29:28. Rudan ponovo vraća prednost Megi - 29:30.

11. miut - Rudan postiže nove poene za Megu - 22:28. Avramović je precizan na drugoj strani pod faulom - 25:28.

foto: @starsport

1. ČETVRTINA

10. minut - Trojka Jovića za vođstvo Mege od četiri poena na kraju prve četvrtine - 22:26.

9. minut - Bogavac je polovičan sa linije penala - 22:23.

8. minut - Bošković pogađa trojku i smanjuje vođstvo Partizana - 20:18. Simanić u kontri donosi izjednačenje - 20:20. Panter sa linije penala postiže dva poena - 22:20.

17. minut - Panter trojkom vraća prednost Partizanu, prethodno je Lesor blokirao Smita - 18:15. Ledej posle tajm-auta Jovanovića postiže nove poene - 20:15.

16. minut - Madar je precizan - 13:15. Prvi košarkaš Partizana koji pogađa iz igre a da nije Lesor. Madar još jednom precizan posle kontre - 15:15.

15. minut - Ružencev donosi Megi novo vođstvo 11:13, pošto je prethodno Smit sa penala smanjio na 11:10. Cerovina donosi Megi najveće vođstvo -11:15. Tajm-aut za Obradovića.

4. minut - Vujić je izjednačio na 9:9. Lesor ponvo za vođstvo Partizana 11:9.

3. minut - Početak utakmice protiče u rezultatskoj klackalici, Vujić donosi Megi vođstvo 6:7, Ledej sa penala izjednačuje na 7:7. Lesor je nezaustavljiv, njegova nova dva poena za 9:7.

2. minut - Matijas Lesor je doveo Partizan u vođstvo sa 3:0, da bi Mega preko Smitaa i Ruženceva preokrenula na 3:5. Lesor je razigran na startu, sa nova tri poena, 2+1, donosi Partizanu prednost 6:5 u 2. minutu.

Partizan je utakmicu počeo sa petorkom: Mur, Panter, Trifunović, Ledej, Lesor. Mega je počela meč sa petorkom: Ružencev, Rudan, Smit, Simanić i Cerovina.

foto: @starsport

Košarkaši Partizana u odloženoj utakmici 13. kola ABA lige u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuju Megu.

Crno-beli će na teren svega 42 sata nakon završetka utakmice protiv Hamburga u Evrokupu.

Imaćemo danas trening, pokušati da reagujemo. Kako to obično biva, trudićemo se da odradimo najbolji mogući skauting, da postavimo utakmicu i probamo da igramo ozbiljno. Kao i svaki tim, i oni zaslužuju respekt. To su mladi igrači koji uvek imaju veliku želju da igraju, da se takmiče, da pobeđuju i mislim da je to prva stvar koju moramo imati. Da pristup utakmici bude kakav je bio protiv Hamburga", istakao je Obradović.

Trener Mege Vladimir Jovanović nažalost praktično neće moći da računa na kompletnu startnu postavu.

Naime, zbog povreda i bolesti Jovanović neće moći da računa na Nikolu Đurišića, Malkolma Kazalona, Karla Matkovića i Aleksandera Balcerovskog, a u sastavu neće biti ni Aleksa Uskoković koji je u Megu prešao posle 27. decembra, kada je bio prvobitni termin utakmice, pa shodno propozicijama regionalnog takmičenja, neće moći da nastupi na utakmici u četvrtak.

– Dolazak Željka Obradovića ne znači mnogo samo za Partizan već za celu košarku u regionu i samim njegovim dolaskom Partizan je istakao najviše ciljeve u oba takmičenja, ABA ligi i Evrokupu. Ako pogledamo njihove rezultate, vidimo da su na pravom putu da njihove ciljeve i ostvare. Dobro znamo šta nas očekuje i kako Željkovi timovi igraju, jako agresivno na oba dela terena, u napadu, a posebno i u odbrani. Za moj veoma mlad i neiskusan tim ova utakmica biće veoma veliki izazov. Nažalost, moram da istaknem da je ne čekamo u najboljem mogućem raspoloženju, gotovo tri pune sedmice imamo problem sa Kovidom, što je ostavilo velikog traga na nas. Pričati o treningu i trenažnom procesu je u ovom trenutku izlišno. Moja trenutna želja je da momci koji su imali ne malih problema u prethodnom periodu izađu iz bolesti i ozdrave, a da se oni koji sutra budu na terenu prikažu u najboljem mogućem svetlu, imajući u vidu sve okolnosti, izjavio je trener Mege.

Kurir sport