NBA OL-STAR HALFTAJM ŠOU: Sprema se pravi spektakl sa brojnim zvezdama u Klivlendu

Nacionalna košarkaška asocijacija (NBA) odaje počast najboljima svih vremena, timu NBA 75, povodom 75. sezone Lige na specijalnoj ceremoniji tokom poluvremena na 71. NBA All-star utakmici u nedelju, 20. februara u Rocket Mortgage FieldHouse u Klivlendu.

Osmostruki dobitnik Gremi nagrade i suvlasnik Klivlend Kavalirsa Ašer, petostruki Oskarovac i dvostruki dobitnik Emi nagrade Spajk Li, dobitnica Gremi i Emi nagrade Tifani Hadiš i nominovani za Emi nagradu, glumac Entoni Anderson, biće naratori i vodiće NBA poklonike na putovanje kroz prvih 75 godina lige, odajući priznanje igračima koji su najsjajnije blistali i naglašavajući teme koje su bile od prelomnog značaja za NBA od njenog osnivanja: takmičenje, kulturu i inkluziju.

Devetostruki dobitnici Gremi nagrade, legendarni muzički sastav Earth, Wind & Fire, izvešće svoj hit „Shining Star” kao završnicu svečanosti. Članovi tima NBA 75 iz skoro svake decenije postojanja lige biće prisutni u hali na ceremoniji povodom dijamanstkog NBA jubileja. Utakmica će biti emitovana uživo u 215 zemalja i teritorija.

Pred početak, Bilbord priznanjem nagrađeni umetnik rodom iz Klivlenda, Mašin Gan Keli, i renomirani producent i nagrađivani DJ Di-Najs najaviće NBA All-Stars 2022. godine. Četvorostruka dobitnica Gremi nagrade Mejsi Grej, koja je iz Ohaja, pevaće himnu SAD, a dva puta nominovani za Juno nagradu umetnik iz Toronta sa platinastim tiražima, Rajland Džejms, otpevaće kanadsku himnu.

U subotu, 19. februara, muzički mogul, nosilac nagrade Gremi, DJ Kaled pridružiće se grupi prijatelja- muzičkih zvezda, u kojoj su devetostruku dobitnica Gremi nagrade i dva puta nominovana za Oskara Meri Džej Blajdž, trostruki dobitnik Gremi nagrade, reper i glumac Ludacris, petostruki dobitnik nagrade Gremi Lil Vejn, zatim reper Gunna, hip-hop trio Migos i reper Lil Bejbi, koji će predvoditi nezaboravan nastup pre AT&T takmičenje u zakucavanju tokom State Farm® All-Star u subotu uveče.

Kao što je ranije najavljeno, pre početka inauguracionog NBA HBCU Klasika (meč između muških košarkaških timova univerziteta Hauard i Morgan State) pod pokroviteljstvom AT&T u 14 časova ET na TNT, ESPN2 i NBA TV, nagrađivana glumica, muzička umetnica i televizijska ličnost Keke Palmer izvešće američku nacionalnu himnu i nacionalnu himnu Crnih „Lift Every Voice and Sing“, u pratnji Howard University Showtime Marching benda.

NBA All-Star 2022 u Klivlendu okupiće najtalentovanije i najstrastvenije igrače u sezoni proslave 75-ogodišnjice Lige. 71. NBA All-Star utakmica održaće se u nedelju, 20. februara u Rocket Mortgage FieldHouse i dopreće do fanova iz 215 zemalja i teritorija na 60 jezika. TNT će prenositi All-Star utakmicu 20. godinu zaredom, obeležavajući 37. godinu pokrivanja NBA All-Star utakmice od strane Turner Sportsa. Rocket Mortgage FieldHouse takođe će biti domaćin turnira Clorox Rising Stars u petak, 18. februara i State Farm All-Star Saturday-Night utakmice u subotu, 19. februara. Ruffles NBA All-Star utakmica slavnih 18. februara, NBA All-Star trening i NBA HBCU Classic, pod pokroviteljstvom AT&T, održaće se 19. februara, a NBA G League Next Gem utakmica 20. februara u Wolstein centru.

