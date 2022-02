FMP SE ŽALIO NA UVREDE SA TRIBINA U POLUFINALU: Čelnici kluba iz Železnika poslali dva dopisa čelnicima Košarkaškog saveza Srbije

Čelnici FMP-a poslali su na adresu Košarkaškog saveza Srbije dva dopisa posle polufinala sa Partizanom u Kupu Radivoja Koraća.

To je učinjeno zbog uvreda na račun porodice Čović. Zatraženi su i delegatske izveštaji Partizanovih dosadašnjih utakmica u Nišu.

"Imajući u vidu da je KK FMP na polufinalnoj utakmici Kupa Radivoja Koraća gotovo celu utakmicu trpeo brutalno vređanje od strane organizovane huliganske grupe, zahtevamo od vas delegatski izveštaj sa utakmice Partizan – FMP. Takođe, zahtevamo isti sa meča Partizan – Borac Zemun koji je održan u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća jer je i na tom meču od strane organizovane huliganske grupe glavni cilj bilo vređanje jednog kluba i jedne porodice".

"Delegatski izveštaj zahtevamo u želji da uporedimo sa našom analitikom koju smo vršili i precizno evidentirali brojne uvrede i verbalno maltretiranje od strane organizovane huliganske grupe. Upravo smo vas na taj sled događaja i upozoravali na vreme, a vi kao odgovorna lica ispred organizacije takmičenja niste uradili apsolutno ništa u cilju da njih sprečite, a posle i zaustavite. Takvo ponašanje iz perspektive KK FMP, ali i svakog normalnog posmatrača događaja je tužno, sramno i nedopustivo. Nije u skladu sa renomeom takmičenja i svetkovine naše košarke, ali je nažalost u skladu sa delovanjem KSS i njegovih čelnika u bliskoj prošlosti".

"Zbog svega navedenog još jednom KK FMP zahteva da se klubu hitno dostavi delegatski izveštaj sa utakmice četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća u kom su se sastali KK Partizan i KK Borac Zemun, kao i delegatski izveštaj sa polufinalnog meča u kom je KK FMP igrao protiv KK Partizan".

Iz redova FMP-a su još i pre utakmice poslali dopis sa porukom da strahuju da bi tako nešto moglo da se dogodi.

"KK FMP kao dugogodišnji učesnik Kupa Radivoja Koraća i četvorostruki osvajač istog smatra da Kup treba da bude praznik košarke, a ne festival nasilja, bahaćenja, brutalnog vređanja porodica i lečenja raznoraznih frustracija ljudi koji su se sticajem okolnosti našli u sportu. Imajući u vidu sinoćnu utakmicu između KK Paritizan i KK Borac Zemun, široki auditorijum je mogao da vidi da se u prisustvu najviših zvaničnika KSS nastavlja vređanje i verbalno linčovanje porodica, a da pri tome niko ništa nije preduzeo počevši od službenih lica na utakmici pa na dalje da zaštiti ovo takmičenje i postupi u skladu sa jasnim propozicijama za ovakve slučajeve".

"Skrećemo vam pažnju da ukoliko se bilo šta od navedenih događaja bude ponovilo, u bilo kom trenutku, pre početka utakmice, za vreme utakmice i na kraju utakmice KK FMP neće tolerisati takvo ponašanje".

"Najviši funkcioneri KSS sa ponosom su u više navrata isticali da je Kup Radivoja Koraća od velikog značaja za Košarkaški savez Srbije, dičili se organizacijom i govorili da je to svetkovina srpske košarke. Nažalost, uporno iz godine u godinu, isti ti funkcioneri rade na urušavanju imidža takmičenja koje zaista predstavlja svetkovinu srpske košarke. Nekada to rade svojim činjenjem, a nekada svesnim ili nesvesnim nečinjenjem. Propozicije svakog takmičenja, pa i Kupa koji nosi ime po jednoj od najvećih legendi naše košarke, postoje da bi se obezbedila regularnost takmičenja i akteri prikazali u najboljem svetlu, a publika, u ovom slučaju niška, ali i ona koja takmičenje prati kraj malih ekrana uživala u najboljoj košarci koju Srbija ima. Bogata istorija nas obavezuje da publici obezbedimo da uživa, igračima i stručnim štabovima da pokažu još jednom zašto se sa pravom nazivamo Zemlja košarke, a organizovanim huliganskim grupama oduzmemo to pravo da našu svetkovinu degradiraju i pretvaraju je u festival bahaćenja i verbalnog maltretiranja".

"KK FMP traži potpuno poštovanje propozicija, obezbeđivanje potpune regularnosti i zaštitu od verbalnog, ali i svakog drugog nasilja smišljenog od inicijatora i organizovatora huliganskih grupa kojima nije mesto u hali. Zahtevamo od vas da preduzmete sve što je u vašoj nadležnosti, a u skladu sa propozicijama takmičenja i vašim odgovornostima, a u cilju da se Kup Radivoja Koraća ne bi pretvorio u cirkus", stajalo je u dopisu koji je poslat pred utakmicu.

Kurir sport