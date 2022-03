PLJUŠTE HVALOSPEVI NA RAČUN SRBINA: Trener i saigrači dižu Jokića u nebesa: On je drugačiji, jednostavno je drugačiji!

Hvalospevi na račun neponoviljivog Srbina pljušte sa svih strana!

Denver je na svom terenu posle produžetka savladao Nju Orleans 138:130, a srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je meč za pamćenje.

MVP NBA lige ubacio je 46 poena, čak 30 u poslednjoj deonici i produžetku, upisao 12 skokova, 11 asistencija i četiri blokade.

Nakon istorijske partije trener Majk Meloun i saigrači nisu štedeli pohvale na račun sjajnog Somborca.

"Ovaj meč još jedan je od primera, još jedan od razloga zašto je Nikola MVP. Luksuz ga je imati u produžetku znajući da napadi mogu da idu preko njega. Kada su ga udvojili, Monte Moris je pogodio važnu trojku. Imamo samopouzdanja jer znamo da će on moći da odabere pravu akciju svaki put. Ovakva utakmica pokazuje njegovu veličinu", rekao je oduševljeni Meloun.

Nikoli se poklonio i iskusni as Nagetsa Eron Gordon.

"Fenomenalno. On je drugačiji, jednostavno je drugačiji. Ne viđa se često tako nešto. Preuzeo je kontrolu nad utakmicom, dati 30 poena u poslednjoj četvrtini i produžetku, to nije normalno. Neverovatna utakmica. On je izuzetan igrač", rekao je Gordon.

Kurir sport