ODRŽAN POMEN DUŠANU IVKOVIĆU: Navršilo se 6 meseci od odlaska čuvenog Dude! Porodica i prijatelji okupili se na Novom groblju FOTO

Na Novom groblju u Beogradu, u prisustvu porodice i prijateljaodržan je pomen Dušanu Dudi Ivkoviću.

Ivković je rođen u Beogradu 29. oktobra 1943. godine i bio je jedan od najuspešnijih evropskih trenera svih vremena. Svakako najuspešniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije na šampionatima Evrope na kojima je osvajao medalje u Zagrebu 1989, Rimu 1991. i Atini 1995. godine.

Bio je i selektor košarkaške reprezentacije Srbije od 2008. do 2013. godine, osvojio je za to vreme srebro na Evropskom prvenstvu i bio je četvrti na Svetskom prvenstvu 2010. Od 1996. do 1999. kada je bio desna ruka Željka Obradovića u stručnom štabu Plavih osvojio je zlato na EP 1997. i SP 1999, bronzu na OI 1996. i bronzu na kontinentalnom šampionatu 1999.

Trenersku karijeru završio je 2016. godine, vodio je revijalni meč u znak oproštaja protiv Olimpijakosa 20. septembra 2017. godine.

Kao košarkaš je igrao na poziciji beka, a kao trener je vodio Partizan, Aris, Radnički Beograd, Šibenik, Vojvodinu, PAOK, Panionis, Olimpijakos, AEK, CSKA, Dinamo Moskva i Anadolu Efes. Sa reprezentacijom je osvojio tri evropska zlata i jedno sredbro, jedno svetsko zlato, srebro na Olimpijskim igrama i zlato na Univerzijadi.

Na klupskom nivou osvajao je Evroligu (dva puta), Kup Radivoja Koraća, Kup Rajmonda Saporte, ULEB Kup, bio je sa svojim klubovima šampion Jugoslavije, Grčke i Rusije, u istim zemljama osvajao je i Kup i Superkup takmičenja.