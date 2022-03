PEŠIĆ IDE NA TURNEJU PO AMERICI: Kari "se udvara" NIKOLI JOKIĆU i ostalim Srbima u NBA, kao nekada DIVCU i STOJAKOVIĆU!

Svetislav Pešić, selektor srpskih košarkaša, odlučio je da poseti Ameriku i sve naše košarkaše koji igraju u NBA ligi.

Popularni Kari je po stupanju na dužnost selektora najavio da će ići u SAD, te da će se "udvarati" Nikoli Jokiću, sve sa ciljem da najboljeg košarkaša u NBA ligi privoli da ponovo obuče srpski dres. Ova misija Pešiću nije nepoznata, jer je pre dve decenije posetio Ameriku i ubedio Vladu Divca i Predraga Stojakovića da igraju za svoju zemlju. Rezultat nije izostao, osvojena je titula svetskog prvaka u Indijanapolisu.

Društvo selektoru Svetislavu Pešiću praviće Dragan Tarlać, direktor reprezentacije, piše Sportski žurnal. Njih dvojica održaće sastanke sa Nikolom Jokićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nemanjom Bjelicom, Aleksejom Pokuševskim i Sašom Stefanovićem, košarkašem Univerziteta Perdju. Nije poznato hoće li se Pešić i Tarlać možda videti sa dvojicom Amerikanaca koji imaju srpsko poreklo, Džonom Končarom košarkašem Memfisa i Frenkom Kaminskim, centrom Finiksa.

Svetislav Pešić je iskusni trenerski vuk i odlično poznaje karaktere košarkaša. Srpskoj javnosti je predočio da će uraditi sve što je do njega, kako bi za Srbiju igrali svi njeni najbolji sinovi. Ostavio je i mogućnost da angažuje nekog od stranaca iz srpskih klubova, ali i stranih košarkaša sa srpskim poreklom.

Cilj je da srpska košarkaška reprezentacija posle više od dve decenije dođe do zlatne medalje na nekom velikom takmičenju. Prvo koje nam predstoji je Evropsko prvenstvo od 1. do 18. septembra 2022. godine u Nemačkoj, Češkoj, Gruziji i Italiji, a onda i Svetski šampionat od 25. avgusta do 10. septembra 2023. u Indoneziji, Japanu i Filipinima.

