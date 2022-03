SASUO AMERIKANCIMA SVE U LICE! Intervju Vlada Divca koji je ODJEKNUO: Nevin narod strada zbog političara sa ove i one strane!

Tog 24. marta 1999. godine u čuvenoj emisiji Larija Kinga u udarnom terminu na Si-En-Enu gostovao je Vlade Divac, tadašnji košarkaš Sakramento Kingsa, a sada generalni menadžer ovog kluba.

"Ovo je tužna situacija, strašna situacija. Sve ovo što se upravo dešava kod moje kuće... Mislim da je narod u Americi obmanut poslednjih nekoliko nedelja o situaciji u Jugoslaviji. Strašno je to. Pokušao sam da razgovaram sa porodicom. Jedva mogu da uspostavim vezu. Brat me je zvao pre sat vremena i govorio o bombardovanju. On je sada u Beogradu. Roditelji su u malom gradu južno od Beograda. Svi pokušavaju da nađu sklonište".

foto: EPA/Alban Bujari

Da li misliš da NATO greši, upitao je Lari King.

"Apsolutno greši. Jugoslavija je suverena zemlja. NATO podržava vojsku OVK koja je počela kao teroristička grupa, ko zna šta sve rade i šta se sve dešava. Zabrinut sam za sve nevine ljude sa koje god strane da dolaze, iz Jugoslavije, Albanije, Amerike, Evrope - ko god da je tamo sada".

Da li si lojalan predsedniku Miloševiću?

"Ne radi se ovde o Miloševiću, nije on u pitanju. Reč je o nevinom narodu koji strada zbog političara sa ove i one strane. Svi pokušavaju da postignu ciljeve preko leđa nevinog naroda."

foto: EPA/ Koča Sulejmanović

Hoćeš li pokušati da spaseš nekog od članova porodice iz zemlje?

"Samo ću pokušati bratovljevu malu bebu da spasim, koja je sada tamo. Jako je tužno da je ona dok mi razgovaramo u skloništu."

Da li si mogao da očekuješ da će se ovo dogoditi?

"Niko ovo nije očekivao. Kosovo je duša i srce Srbije šest stotina godina unazad. Data mu je i autonomija. Ja nisam političar i ekspert, ali verujem da je to dovoljno fer. Kosovo je duša i srce Srbije. Ako pitate bilo koga u Srbiji, svako bi umro za njega."

foto: EPA/Alban Bujari

