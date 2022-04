GORAN GRBOVIĆ O DEBAKLU PARTIZANA: Ugasili bi se da Obradović nije došao, stranci se nikada neće boriti kao domaći igrači!

Navijači Partizana još uvek su u šoku, nakon što su njihovi igrači poraženi od Burse u sred Beograda i tako završili sezonu u Evrokupu. U moru očekivanja i sanjarenja, realnost se negde umešala i lupila snažan "šamar".

Čovek koji uvek ima veliki respekt i pažnju crno-belog dela Srbije kada govori, a koji često to radi bez dlake na jeziku, objasnio je gde je njegov nekadašnji tim izgubio bitku protiv turskog tima.

foto: Starsport

– Ima stotinu stvari, detalji su presudili. Nadigrali su nas u reketu, što je za mene bilo iznenađenje. Izgubili smo u minijaturama, izgubili smo dosta vremena i kada su izjednačili u poslednjoj sekundi, mi nismo mogli da se vratimo. Iskustvo presuđuje u ovakvim utakmicama – analizirao je Grbović.

Velika očekivanja bila su neizbežna posledica dolaska najtrofejnijeg srpskog trenera Željka Obradoviča na klupu Partizana.

– Sada imamo kostur koji je jako bitan, a koji čine mladi igrači, to je bila i ideja kada je došao Željko Obradović. Mora da prođe dosta vremena da bi Partizan mogao da računa na neki uspeh, ali imamo sigurno najtalentovanije igrače u Evropi. Ne znam šta je ko očekivao od koga, ali nema razloga da tugujemo, ni da plačemo. Prevelika su očekivanja bila, mnogi su očekivali dolaskom Obradovića neku magiju – rekao je Grbović i dodao:

Željko Obradović foto: Starsport©

– On magiju jeste doneo, ali u smislu da je Partizan preživeo, što je i najvažnije. Da Željko nije došao, Partizan bi se ugasio i to je živa istina. Da li bi Tristan Vukčević, Madar, Alen Smailagić i Balša Koprivica došli da on nije tu? Neophodno je strpljenje – kaže nekadašnji košarkaš.

Goran Grbović je bio predvodnik jedne generacije crno-belih, koja je kasnije u velikoj meri utabala put Obradoviću i njegovim izabranicima do čuvene evropske titule.

– Presrećan sam što je Željko došao u srpsku košarku uopšte, a Partizan je njegova prirodna sredina. Što se tiče ove utakmice, sve je zavisilo od iskustva, koje mi nemamo. Stranci se nikad neće potruditi kao što će domaći igrači – ističe Grbović.

Goran Grbović foto: Ana Paunković

Veliku prednost za beogradsku ekipu, uvek je predstavljala zastrašujuća atmosfera na domaćem terenu, pred kojom su umeli da pokleknu i najjači timovi Evrope. To u sredu uveče, nije bio slučaj.

– Kažu publika je šesti igrač, ali ja uopšte nisam primetio da su se Turci uplašili. Oni su igrali potpuno koncetrisano, bili su u fokusu 40 minuta, što se videlo u završnici kada su pogađali trojke. Oni se nimalo nisu uplašili od 20.000 ljudi, meni se čini da su se naši igrači uplašili od velike pubike više nego oni. Prevelika su očekivanja bila od klinaca. Obradović može da saopšti kakva je njegova vizija za Partizan u budućnosti, to uopšte nije problem, međutim svi su mislili da će Partizan da osvoji Evrokup, uđe u Evroligu i da ćemo sutra ponovo biti prvaci Evrope – to je jednostavno nemoguće.

